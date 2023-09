La sinceridad de Xavi sobre Gavi: "A veces hay que pararlo..."

Tras el partido ante el Amberes, el técnico comentó acerca del centrocampista andaluz que "le cuesta mantener la posición, es muy dinámico" No es la primera vez que el técnico de Terrassa hace alusión a ese ímpetu de una de las grandes joyas de La Masia; es imprescindible para él y aún (lógico) está en vías de mejorar en ciertos aspectos

El Barça actual, sin la garra, el trabajo y la actitud con la que impregna a los demás Gavi no tendrá sentido. Para Xavi es una pieza imprescindible. A sus 19 años de edad, juega como un veterano, no se arruga, muerde. Un ímpetu a veces infrenable. Después de la contundente victoria sobre el Amberes en el estreno de Champions, Xavi, preguntado en rueda de prensa, no pudo ser más sincero sobre la figura del de Villafranca.

"Gavi es un jugador muy dinámico, pero le cuesta mantener su posición. Puede correr y presionar a tres jugadores seguidos y a veces tenemos que pararlo", dijo el técnico de Terrassa. Lejos de interpretarse como un 'dardo' o como algo motivacional para el chico, Xavi destacó esa energía inagotable de un futbolista que es corazón y talento.

IMPREGNAR A LOS COMPAÑEROS

No es la primera vez en rueda de prensa que el entrenador azulgrana hace mención a ese ímpetu. En muchas ocasiones, cuando al equipo quizás le faltaba un punto extra de intensidad, Gavi ha sido el que ha impregnado a los demás de ese pundonor.

Para Xavi, Gavi tiene mil virtudes. Se ha cansado de elogiarlo siempre que ha podido públicamente. Incluso este verano, cuando no pudo disputar ni un minuto en pretemporada por unas molestias en la espalda y con el fichaje de Gündogan podía parecer que perdería protagonismo.

Los números están diciendo lo contrario. Lógicamente, a los 19 tiene mucho camino por recorrer. Y cosas por mejorar y moldearse. A veces lo vemos presionando y defendiendo como un 'poseso' y es labor del staff controlar esa energía y 'canalizarla' de alguna forma.