Saúl: "Joao Félix podría haber hecho las cosas mejor"

Saúl, compañero de Joao Félix en el Atlético de Madrid, se ha pronunciado sobre su marcha al Barça El portugués está rindiendo a un nivel sobresaliente en sus primeros partidos de azulgrana

El inicio de etapa que ha tenido Joao Félix en el FC Barcelona está en boca de todos. El jugador no estaba cómodo en el Atlético de Madrid y a principios de verano ya afirmó que le encantaría jugar de azulgrana. Se terminó completando su cesión y ahora está rindiendo espectacular bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Sobre su salida, ha hablado recientemente uno de sus compañeros en el Atleti. Saúl, en declaraciones para Movistar Plus, no se mordió la lengua al comentar que: "Le deseo todo lo mejor, que en el Barça le vaya todo bien, ha empezado muy fuerte, creo que él podría haber hecho las cosas mejor, no las ha hecho y eso al final en el club le ha pasado factura lógicamente".

Saúl, sobre Joao Félix: Creo que Joao podría haber hecho las cosas mejor | Movistar Plus+

Antes ya había afirmado: "Es un gran jugador, tuvo la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo, como jugador sé que es muy bueno". Algo que los aficionados azulgranas ya han podido comprobar en los pocos minutos que ha disputado.

Aunque también le mandó un pequeño recado: "Luego hay que querer, intentar adaptarse y hacer muchas cosas que en su cabeza no estaba en su mejor momento o de la mejor manera y no pudo ser aquí".

"Siempre intenté hacerlo lo mejor que podía"

Recientemente, el que también habló fue el propio jugador, quien confirmó que no se adaptó: "Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía".