Simeone 'reta' a Joao Félix: "La pregunta es para él..."

El técnico argentino ha respondido a las preguntas sobre la situación del futbolista portugués "No participó en los amistosos de pretemporada porque no estaba preparado para jugar", confesó Simeone

La tensión entre Joao Félix y el 'Cholo' Simeone sigue creciendo con el paso de los días, y ambos están inmersos en una lucha de fronteras defendiendo cada uno su postura. Después de la noticia de la ausencia del portugués para el duelo frente al Betis por unas molestias, ha sido el técnico argentino quien ha salido para aclarar su situación.

"La mejor pregunta es para hacérsela a él. Veo que hace tiempo que no le entrevistan y contínuamente nos están preguntando a nosotros", apuntó el 'Cholo' cuando le preguntaron por el caso de su futbolista, que ya no tuvo minutos frente al Granada y en la segunda jornada ni siquiera estará convocado.

"Él está dentro de la plantilla, estamos entrenando desde que empezó la pretemporada y no ha participado en los amistosos porque no estaba preparado para jugar. En el primer partido de Liga hizo una buena semana de entrenamientos. Tiene unas molestias y no va a participar mañana dentro del grupo", confesó el técnico argentino.