La rueda de prensa de Xavi previa al partido de Unionistas - Barça, en directo y online

Sobre la posibilidad de no poder fichar

"El Barça no se lo podría permitir. Tiene que encontrar la manera de competir. Los que estamos dentro no podriamos permitir un Barça que no fuera competitivo. Estamos en una de las situaciones más difíciles de la historia del club. Yo me he encontrado dificultades desde el primer día. Yo soy culé y quiero tirar del carro. Soy el primero en animar a los jugadores. Es complicado pero estamos compitiendo".