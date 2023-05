La rueda de prensa de Xavi Hernández, en directo

"No estuve en aquel partido de La Romareda porque estaba lesionado. Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinícius o Eto'o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf. Parar el partido y nos vamos para casa".

"No hay que llegar a ese punto, pero ha habido actos de racismo. Hay que condenar eso y educar a la gente. Estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo. Es muy difícil no rebotarse. No tenemos un entorno con educación en el mundo del fútbol".

13:08

Cómo atajar el racismo

"No me toca decidir. Hay que reunirnos y ponernos duros. Es un tema educacional. No se va a un estadio de fútbol a insultar. Yo no voy a ver una obra de teatro y si no me gusta, me voy".