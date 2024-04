La respuesta del Real Madrid a Laporta por el arbitraje del clásico

Florentino Pérez va por 21 años al frente del Real Madrid, sumando sus dos etapas. La primera, de 2000 a 2006 y la segunda, desde 2009. En estos 21 años apenas se conocen comparecencias públicas de sus directivos. Pero haberlos, haylos y uno de ellos ha emergido para valorar el escandaloso arbitraje de Soto Grado, desde el césped, y Sánchez Martínez, desde la sala VOR, que dejó definitivamente fuera de la pelea por el título al Barça.

Los errores fueron de tal dimensión que el Barça se plantea incluso pedir la repetición del partido, al considerar que desde la sala VOR no se analizaron todos los videos posibles para resolver las jugadas más polémicas.

El conjunto que dirige Xavi se vio seriamente perjudicado por el penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez, en el que el futbolista del Real Madrid busca descaradamente la pierna del central del Barça. Sánchez Martínez no advirtió a Soto Grado, como tampoco le advirtió de dos claros penalties en el área madridista, el primero, de Camavinga sobre Lamine Yamal, y el segundo, de Rüdiger sobre Fermín.

El arbitraje también fue muy permisivo con los de Carlo Ancelotti, especialmente, por no citar más casos, con Fede Valverde, que envió al hospital a De Jong o Camavinga, que derribó a Lamine Yamal siendo el último defensor. Pero si hubo una jugada que encendió al barcelonismo por encima de todas fue el gol no concedido a Lamine Yamal con 1-1 en el marcador.

Real Madrid - FC Barcelona | El gol fantasma de Lamine

El balón había traspasado claramente la línea de gol cuando Lunin lo despeja, pero en el VAR no encontraron la imagen que lo evidenciaba, una imagen que sí se vio en el postpartido de Movistar+. Esta acción es la que llevó a Laporta a hacer una comparecencia en los medios del club anunciando que habían pedido al Comité Técnico de Árbitros y la RFEF los vídeos y los audios del VAR para analizar si se había producido un error. De confirmarse la negligencia, el Barça se plantea pedir la repetición del partido.

Pues bien, una de los directivos más cercanos a Florentino Pérez ha replicado las quejas del Barça y de su presidente, durante la cuarta edición del Simposio Muerte Súbita López Farré que organiza el COE en memoria del catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio López Farré.

Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar Jerónimo Farré

La réplica ha llegado a través del cardiólogo y directivo del Real Madrid, Jerónimo Farré, tío de López Farré. El directivo madridista no tuvo reparos en reconocer al moderador del acto, el periodista Roberto Gómez, que era la primera vez que concedía una entrevista. Aún así, no le tembló el pulso a la hora de lanzar balones fuera cuando se le planteó las quejas del Barça sobre la acción del gol no concedido a Lamine Yamal. Incluso utilizó un tono irónico para replicar al club blaugrana: "Pues contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. ¿Si fue gol? No lo sé, no lo sabe nadie, ni tan siquiera los que tenían 80 cámaras en el VAR. Lógicamente para dar un gol hay que tener la certeza de que es gol".

Estas declaraciones llegan horas después de que el club blanco pusiera a funcionar su maquinaria mediática con un nuevo video de Real Madrid televisión repasando los errores de Soto Grado... ¡contra el Real Madrid! Absolutamente delirante.

Mbappé y dardo a Guardiola

El directivo madridista no quiso mojarse sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé, una incorporación que todo el mundo del fútbol da por segura desde que el PSG hizo oficial que el delantero no continuaría en el Parque de los Príncipes: "En cualquier momento, Mbappé, su madre y su padre decidirán lo que quieran decidir, pero es una decisión que les corresponde a ellos. Yo creo que en estos momentos su futuro sólo lo conocen el jugador, su madre y su padre. No creo que Florentino lo sepa y, de saberlo no se lo ha dicho a nadie"

Farré no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo envenenado a Pep Guardiola, azote madridista pese al resultado de la reciente eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League: "El año pasado la ganó el City, con un gran equipo, y sigue teniendo un gran equipo y un gran entrenador, pero no va a ganar dos Champions seguidas".