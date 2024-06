Las reflexiones de Basté y Besa sobre el fichaje de Hansi Flick

La Posesión 1x23 ha contado con dos invitados de lujo, los periodistas Jordi Basté (RAC1) y Ramon Besa (El País), que han charlado sobre la actualidad del FC Barcelona. Uno de los temas estrella, como no podía ser de otra forma, ha sido la llegada al banquillo azulgrana de Hansi Flick y las motivaciones que han llevado al presidente de la entidad, Joan Laporta, a decantarse por el técnico alemán.

Basté cree que la intención de Laporta es ordenar el vestuario. "Creo entender que lo que busca Laporta es un orden en el vestuario que no ha tenido esta temporada. Si no, me cuesta entender el fichaje de Hansi Flick desde un punto de vista racional teniendo en cuenta lo que ha sido Joan Laporta siempre. Quizás ha buscado un personaje que pueda controlar el vestuario y contar con un equipo más físico", asegura.

Por su parte, Besa recuerda que ya desde hace tiempo, el presidente azulgrana se ha sentido atraído por la posibilidad de contar con un entrenador alemán. "Cuando llegó Laporta en su segunda etapa celebró algunos almuerzos con la prensa, entonces estaba Koeman, y ya hablaba de entrenadores alemanes. Habló de Tuchel, de Nagelsmann. Detecté una obsesión por el fútbol alemán y sería ahora consecuente con esa idea cuando no estaba convencido con Koeman ni tampoco con Xavi", explica.

"La gente espera un click con Flick"

Añade que "un entrenador debería gozar de crédito. No regalarle nada, pero tampoco que no tenga tregua. A veces nos pueden las prisas porque el Barça, a diferencia del Madrid, es un club de entrenadores y hace que sobre el entrenador haya una presión que no existe en otros clubs. No todo el mundo mira el fútbol con los mismos ojos, no sabemos qué Barça nos gustaría, tenemos una idea preconcebida pero que es muy difícil de aplicar. La gente espera un click con Flick", sentencia Ramon Besa.