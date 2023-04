Quejas por la realización del Clásico: "Nos estamos perdiendo medio partido por culpa de las repeticiones"

La realización del clásico de semifinales del Camp Nou levantó polémica en las redes sociales Varios usuarios en Twitter dieron buena cuenta de ello

El clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid de semifinales de la Copa del Rey que se ha disputado este miércoles en el Camp Nou se ha podido ver en varios canales de televisión en España, en abierto en La1 de Televisión Española y en televisión de pago en varios canales.

La retransmisión que se ha podido ver ha levantado bastante polémica, sobre todo, por los momentos en los que se han emitido algunas repeticiones que hacían que se perdieran las imágenes en vivo de un partido trepidante.

Esta es una muestra de los tuits que han expresado sus quejas:

No he visto una realización más mala de un partido que la del FCB vs. RM. Es horrible, pasan cosas y te están repitiendo -valga la redundancia- las repeticiones de otros lances anteriores. Y cuando hablo de repetir digo que las emiten varias veces mientras ya se está jugando.