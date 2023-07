Los pros y los contras del fichaje de Joao Félix

El portugués ha interpelado al Barça y ahora el Barça deberá decidir si da el paso definitivo Tiene argumentos a favor y en contra para jugársela por un futbolista tan talentoso como irregular

Joao Félix ha roto la baraja con unas declaraciones que han acabado de incendiar el ambiente ya caldeado en el Atlético, donde el portugués y Simeone mantienen una tensa relación que, definitivamente, parece rota.

El internacional luso no pudo ser más sincero porque no pide salir del conjunto colchonero, sino que, de forma directa, pide hacerlo para firmar por el Barça. Sin matices, sin mensajes enigmáticos e interpretables: “Siempre ha sido mi primera opción, me encantaría jugar en el Barça”. Ante una posición tan firme, ahora le toca mover ficha a los blaugrana, que deberán valorar los pros y los contras de una operación compleja, como casi todas las realizadas últimamente con el Atlético, club con el que el jugador tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027.

EN POSITIVO

Talento puro y juventud

Tiene calidad para reventar y es de esos futbolistas nacidos con un talento diferencial, de los que alejan al fútbol de los sistemas mecánicos en los que los jugadores se convierten en robots sin iniciativa propia. Joao Félix posee técnica, uno contra uno, último pase y gol. En definitiva, se trata de un jugador imaginativo que se muestra decisivo en el frente de ataque.

Sus ganas de venir

No es este un argumento más porque no existen demasiados casos de futbolistas de su talla que manifiesten de forma tan contundente su deseo de fichar por un club en concreto mientras tienen contrato con uno de sus rivales. Es fácil entender que estas declaraciones no se habrían realizado si antes no ha habido algún tipo de contacto con el Barça. Suena a estrategia. Seguramente arriesgada, pero con razones de peso para llevarla a cabo.

La polivalencia

En el Atlético ha llegado a jugar hasta de lateral. Fue en la 21-22 en el Etihad, ante el Manchester City en Champions. Cosas del Cholo, que también lo ha usado en la banda, más centrado, casi de falso nueve. Su polivalencia también la ha exhibido en su cesión al Chelsea, donde ha ejercido de delantero centro, por detrás del ’9’ y de extremo izquierdo. En ese sentido, Xavi contaría con un futbolista capaz de adaptarse a las exigencias del guion, aunque, obviamente, siempre enfocado a tareas ofensivas.

Joao Félix podría empezar la temporada de rojiblanco | EFE/AFP

EN CONTRA

Su precio

Joao Félix es propiedad del Atlético, que pagó por él 127,2 millones de euros al Benfica, un traspaso que le convirtió en el fichaje más caro de la historia de los rojiblancos. De ahí que le hicieran un contrato largo, hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 350 millones. Si el Barça, cuya economía no permite demasiadas aventuras, quiere dar el paso, tocará negociar con los colchoneros, que no lo pondrán nada fácil.

Los negocios con el Atlético

No se trata de un argumento menor porque hay que tener en cuenta todos los precedentes de futbolistas llegados al Barça desde el Atlético. El último de ellos, Antoine Griezmann, acabó siendo un negocio ruinoso para los intereses blaugrana, muy parecido al realizado con Arda Turan en su día. En este caso, eso sí, el futbolista turco se llevó un alto porcentaje de su fracaso. Los colchoneros aprietan y no parece que vaya a haber ninguna excepción con el luso. La opción de una cesión parece la más adecuada teniendo en cuenta el contexto.

Griezmann celebrando su gol ante el Almería | EFE

Un carácter (supuestamente) polémico

Se habla mucho de la personalidad de Joao Félix, aunque siempre refiriéndose a su relación con Diego Simeone. Técnico y futbolista parecen haber roto cualquier atisbo de complicidad y, aunque ha habido intentos por parte de ambos, no ha habido manera. Tras declarar su amor por el Barça, parece ahora irreconducible. Sin embargo, no se le conocen desplantes en el Benfica, ni en el Chelsea ni en la selección portuguesa, de ahí que ese carácter polémica deba ser puesto en cuarentena.

La irregularidad

El portugués, desde que abandonó el Benfica siendo considerado uno de los jóvenes jugadores con mayor proyección del fútbol europeo, no ha acabado de mostrar la regularidad necesaria para confirmar todas las previsiones. Ha enlazado etapas en el Atlético en las que ha brillado con luz propia y ha permitido a los creadores de contenido on-line crear ‘highlights’ espectaculares, pero nunca ha acabado exhibir todo su potencial partido a partido. Quizás en el Barça podría hacerlo.