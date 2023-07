El Atlético responde a Joao Félix con contundencia

Según apuntan varios medios, el Atlético de Madrid considera que "el agente del jugador conoce perfectamente las condiciones que deben darse para que Joao pueda salir del club" Joao Félix ha declarado a Fabrizio Romano que su deseo es jugar en el Barça, algo que no ha gustado nada al Atlético de Madrid

Las explosivas declaraciones de Joao Félix a Fabrizio Romano asegurando que su deseo era jugar en el FC Barcelona ya han tenido respuesta del Atlético de Madrid. El club rojiblanco se ha mostrado tremendamente cabreado con las palabras del jugador, cree que es una falta de respeto y, según varios medios, la postura de la entidad sigue siendo la misma que en las últimas semanas: "El agente del jugador conoce perfectamente las condiciones que deben darse para que Joao pueda salir del club".

O lo que es lo mismo. O Jorge Mendes aparece en las oficinas del Atlético de Madrid con una buena oferta o Joao Félix seguirá en la disciplina rojiblanca por mucho que intente forzar una salida. El portugués, pese a no triunfar en exceso en su salida al Chelsea, tiene claro que su ciclo en el Atlético ha acabado y que Simeone no le hará ser una pieza indispensable en sus esquemas.

Joao Félix, que aún tiene 23 años, quiere protagonismo, pero el precio de traspaso que pagó el Atlético por firmarlo es un impedimento mayúsculo. Los rojiblancos quieren recuperar parte de los más de 120 millones de euros que invirtieron en él y pocos equipos pueden llegar a cifras semejantes. La cesión a otro club es otra de las opciones que están encima de la mesa, pero veremos quién paga su salario.

Así, la postura del Atlético con las declaraciones de Joao Félix no es otra que la de cabreo al no saber nada de esas palabras y la de firmeza: O hay una oferta importante para su salida o no hay declaraciones que valgan. Veremos cómo acaba esto. Apunta a culebrón de verano.