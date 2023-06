Principio de acuerdo Tottenham-Lenglet a la espera del Barça

El futbolista ve bien firmar tres años con el equipo londinense Todo está ahora a expensas de un acuerdo final por el precio del traspaso

La salida de Clement Lenglet es la más avanzada que tiene el Barça en estos momentos y se trabaja para que todo pueda quedar resuelto en los próximos días. El primer paso estaría ya dado con un principio de acuerdo entre el central francés y el club londinense para las tres próximas temporadas. Ahora todo depende de que haya un entente entre Barça y Tottenham con la cantidad final del traspaso, algo que se viene hablando desde hace varios días.

El Tottenham ha hecho un esfuerzo brutal para acercarse a las cifras que Lenglet debía cobrar en el Barça durante los próximos 3 años. El central francés fue difiriendo parte de su sueldo a causa de la pandemia y se había convertido en uno de los grandes salarios de la entidad blaugrana para los próximos cursos. Ahorrarse ese dinero ya es algo importantísimo para el límite salarial blaugrana por lo que la operación podría resultar redonda.

Barça y Tottenham deben ponerse de acuerdo en la cifra final del traspaso. Desde Londres no deseaban pagar mucho dinero y el Barça está apretando aunque saben que no pueden tensar demasiado la cuerda ya que Lenglet desearía seguir ahí y la venta es absolutamente necesaria. La cifra que se está barajando ronda los 10 millones de euros más bonus, aunque no hay nada pactado ni cerrado. Hay contactos contínuos entre los dos clubs a la espera de un acuerdo final que sería muy beneficioso para todas las partes.

Lenglet llegó al Barça procedente del Sevilla por 35,9 millones de euros en el 2018. Su fichaje está prácticamente amortizado por lo que va a generar beneficios, pero lo más importante será que el club blaugrana dejará de pagar un salario alto. El francés llegó a ser titular, pero la llegada de Xavi acabó con su periplo ya que el técnico no contaba con él. En el Tottenham ha recuperado sensaciones y se ha convertido en un fijo de las alineaciones del equipo londinense.