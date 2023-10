“La primera vez que entrené con Fermín supe que era un jugador diferente”

Hugo Díaz, uno de los capitanes del Linares Deportivo, recuerda el paso del canterano del Barça por el conjunto andaluz “La temporada con nosotros, en un vestuario con veteranos, le vino muy bien para creérselo”, ha opinado en una entrevista en ‘RAC1’

Fermín López ha sido el gran protagonista de la semana en el FC Barcelona. Si en pretemporada se había ganado la confianza de Xavi Hernández y había generado ilusión entre los aficionados, en los dos últimos partidos del conjunto azulgrana ha demostrado que está más que preparado para entrar en la rotación del técnico egarense e incluso ser titular en el futuro inmediato. Poco más de un año después de salir cedido al Linares Deportivo para tener los minutos que no le garantizaban en el filial culé, la perla de El Campillo brilla en el primer equipo.

Precisamente sobre la etapa del canterano del Barça en el Linares ha reflexionado uno de los pesos pesados del conjunto andaluz, Hugo Díaz. El delantero ha atendido a ‘RAC1’ y ha asegurado que “la primera vez que entrené con Fermín López” supo que “era un jugador diferente” porque “lo que hacía no era normal”.

“Cuando lo vi por primera vez pensé que lo que hacía no era normal. En el primer entrenamiento se giró como lo hizo un par de veces ante el Sevilla. No sé cómo lo hace, pero se gira con mucha potencia y claridad y, además, es capaz de continuar con la jugada. El primer capitán, Rodri, no estaba allí por un problema médico y me llamó para preguntarme por él. ‘¿Que qué tal el chaval? Se gira que da miedo’, le contesté”, ha declarado Hugo Díaz, uno de los líderes del Linares.

El atacante, además, ha considerado que “la temporada con nosotros le vino muy bien para creérselo”. “Es muy tozudo y esto le ha ayudado a llegar hasta el primer equipo del Barcelona. El físico lo puedes conseguir a base de entrenar y él se cuidaba, pero llegó muy tímido y aquí se lo empezó a creer”, ha reflexionado. “Era muy querido en el vestuario y todos éramos conscientes de su potencial. Lo hace todo con mucha naturalidad y es un gusto verle jugar”, ha finalizado el delantero.