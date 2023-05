¿Está preparado Lamine Yamal para triunfar en el Barça con 15 años?

Charlamos con expertos en todos los campos para valorar el impacto a nivel físico, emocional y futbolístico de la irrupción del canterano a tan prematura edad en el primer equipo "Hay que hacer un trabajo con el staff, los capitanes y con el entorno", "Con Lamine lo analizamos y decidimos que viviera en La Masia", "Los últimos tiempos las lesiones de ligamentos son más habituales en edad de crecimiento"

“¿Si se está preparado a nivel emocional a los 15 años para lidiar con el foco mediático de la élite? No”. Raso y corto. A partir de ahí, una vez se da el paso y se decide apostar por un jugador, hay que activar toda una serie de prevenciones e intervenciones, tanto a nivel físico como psicológico, para lidiar con ello. Esa frase nos la dice José Carrascosa, psicólogo deportivo que ha trabajado para varios equipos de Primera y socio fundador de ‘sabercompetir.com’.

El fenómeno Lamine Yamal ‘estalló’ el pasado sábado cuando, con 15 años y 190 días, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo del FC Barcelona en Liga. Un adolescente, un niño, viviendo un momento histórico. Para algunos, un ‘elegido’. Para otros, una decisión precipitada por su extrema precocidad y por toda la ‘mochila’ que conlleva a nivel mediático y de presión sobre el chico algo así.

EXPECTACIÓN

En cualquier caso, es una evidencia que Lamine se ha convertido en uno de los nombres propios de la ‘sísmica’ actualidad barcelonista. Xavi Hernández lo ha acogido y tiene ante sí el reto de ir moldeándolo y conseguir que su evolución se corresponda con las tremendas expectativas generadas.

Desde SPORT hemos hablado con profesionales reputados de todos los campos para intentar arrojar luz sobre si está lista una persona de 15 años para lidiar con todo lo que se le viene encima a Yamal. Intervención a nivel de todos los estamentos del club, cómo tratar con el entorno, orientación, riesgos. Un sinfín de condicionantes.

“Se ha visto que hay incluso más riesgo de lesiones de ligamento cruzado en pacientes en crecimiento"

Empecemos por el apartado físico. Lógicamente, un cuerpo a los 15 años está en vías de desarrollo. Y no tiene absolutamente nada que ver interactuar con sujetos de esa misma edad que hacerlo con veteranos de 25 o 30. “Se ha visto que hay incluso más riesgo de lesiones de ligamento cruzado en pacientes en crecimiento, sobre todo a alta intensidad. Juega mucho el trabajo preventivo que los traumatólogos aconsejamos para bases de equipos de fútbol”, nos comenta el Doctor Juan José López Martínez, médico personal de Carlos Alcaraz y especialista en traumatología infantil.

El Dr. Alejandro Bayo, osteópata y podólogo deportivo, opina que a la edad de Lamine Yamal “el pie aún está tierno y hay que hacer un análisis biomecánico exhaustivo para evitar luego lesiones graves”. “La genética y el origen pueden influir mucho a nivel físico. He visto a jugadores africanos de 16 años muy desarrollados”, remata.

PROGRAMA ESPECIALIZADO

Por su lado, el fisioterapeuta Lluís Puig asegura que “a los 15 o 16 años, los jugadores se sienten inmortales, no tienen miedo y quieren jugarlo todo. El ejemplo de la primera temporada de Pedri es perfecto en este sentido. Seguro que el Barça le dosifica y confecciona un programa especializado adaptado a sus características físicas”.

“Influye el tema del contacto, tener una fortaleza que irá ganando porque el cuerpo va a necesitar una serie de cambios conforme vaya creciendo. Con Carlos Alcaraz, que es a quien yo llevo, hemos visto su evolución muscular. En función de su edad se ha ido aumentando la carga de fuerza y al mismo tiempo la musculación”, analiza el Dr. López Martínez acerca de los pasos que hay que seguir. Puig añade que “las lesiones tienen memoria”. “Es muy importante que el entrenador, el preparador físico y el psicólogo pongan en situación al jugador. Es vital que los futbolistas más jóvenes sean completamente conscientes de lo que les está sucediendo”, justifica.

LA ALIMENTACIÓN, CLAVE

En edad de “construcción corporal” como la de Lamine es trascendental, según el preparador físico del Centre d’Esports Sabadell, Àlex Bosch, poner el foco en dos elementos: la alimentación y los trabajos de fuerza. “La nutrición debe ir enfocada a la hipertrofia muscular, esto es, al aumento de volumen y resistencia. Y, después, toca ir al gimnasio y crear unos hábitos de suplementación y estudios antropométricos para controlar el porcentaje de grasa y músculo”, nos comenta Bosch, que añade que el modelo futbolístico de cada club también determina la gestión de las jóvenes promesas: “Algunos clubes buscan ‘torres’ o futbolistas gigantes y otros prefieren apostar por futbolistas habilidosos y rápidos. A partir de ahí, la comunicación entre los técnicos y los preparadores físicos es muy importante”.

Lamine Yamal, calentando en el Spotify Camp Nou | AFP

El “control de cargas” es otro aspecto fundamental en la adaptación a la élite de un futbolista en edad de cadete. “Más allá del estudio médico inicial, a nosotros nos va muy bien hacer cuestionarios a los jugadores antes o después del entrenamiento. Así sabemos cuál es su percepción del esfuerzo realizado, de la fatiga, el estrés emocional. Adaptamos estos datos a las tareas que plantea el míster para cada sesión”, detalla el preparador físico del Sabadell.

Para prevenir lesiones, “se aplican protocolos que todos los jugadores deben hacer antes de ejercitarse o de jugar un encuentro”. También se enfatiza en la “educación deportiva” para que los futbolistas en cuestión valoren la importancia de la “suplementación”, el “descanso” o “la gestión del ocio”. De tener buenos hábitos, en definitiva. Bosch afirma que, al menos en sus experiencias, “generalmente esta reeducación cuesta más hacerla a los futbolistas consolidados” porque “los jóvenes tienen un sueño que quieren cumplir y están más abiertos a escuchar” y esto “lo hace todo más fácil”.

DESGASTE TEMPRANERO

¿Los riesgos de empezar tan pronto? Según el Dr. López Martínez, “todo lo que sea un deporte de alto nivel implica un mayor desgaste en todos los sentidos”, pues “si empiezas antes, el desgaste será mayor cuando llegues a una edad adulta normal”. Uno de los cambios más drásticos se da en las rutinas debido a la vorágine de un equipo TOP a nivel absoluto: “Los clubes intentan que no se acostumbren a una cosa concreta porque la competición no lo permite. Y esto tiene una repercusión que hace que el descanso sea muy importante”, opina Lluís Puig.

“Hay que analizar e intentar que el entorno sea lo más sano posible. Con Lamine Yamal decidimos que era mejor que viviera en La Masia"

Centrándonos en la gestión futbolística más pura, quién mejor que Jordi Roura y Aureli Altimira, directores del fútbol base del Barça desde 2014 a 2021, para hablarnos de ello: “En este tipo de casos era muy importante rebajar la euforia e intentar hacer ver a su entorno que los jugadores tienen capacidad para ser una figura, pero que hay un proceso y unos pasos a seguir con tranquilidad”, asegura Altimira. “Hay que analizar e intentar que el entorno sea lo más sano posible. Con Lamine Yamal decidimos que era mejor que viviera en La Masia. Para tenerlo más controlado y considerando su potencial”, detalla Roura, que fue una de las piezas clave en la llegada de Yamal en edad prebenjamín.

EQUILIBRIO PERSONAL-DEPORTIVO

Respecto al hecho de cómo tratar los casos especiales y si es adecuado que ‘quemen’ etapas rápido, Roura se sincera: “Yo no soy muy partidario, pero en el caso de Lamine y otros lo hemos hecho. Vemos que con chicos de su edad va bastante sobrado y creemos que jugando con chicos dos o tres años mayores puede explotar su potencial”. Altimira alerta sobre la impaciencia del entorno: “En los últimos años han cambiado mucho las pretensiones de los padres y los representantes. Desde la irrupción de Leo Messi, todo el mundo piensa que su hijo o su cliente puede llegar al primer equipo con 16 años. Cuesta hacer ver que esto es la excepción. Nosotros siempre ponemos los ejemplos de Xavi e Iniesta, que se consolidaron en el primer equipo mucho más tarde”.

Lamine Yamal posa en la portada de La Masia | FCB

También nos da su punto de vista Francis Hernández, director técnico y coordinador de Selecciones Nacionales: “Es necesario equilibrar la situación deportiva con la personal y gestionar muy bien estos casos. Hay el riesgo de que el futbolista no responda a las expectativas”. El responsable de las categorías inferiores de España, que tiene “un trato muy cercano con Lamine”, recuerda la primera vez que vio jugar a la joya culé: “Me fijé en su capacidad técnica individual y su facilidad para interpretar el juego: sabía perfectamente cuándo tenía que dar un pase de seguridad, cuándo debía intentar un uno contra uno... Tenía un grado de madurez por encima de la media”.

Encontrar la demarcación ideal para exprimir las mayores virtudes de Yamal también es sustancial. “Es un jugador que tiene gol y lo más importante es que esté cerca del área. Ahí es donde puede marcar diferencias. En el 4-3-3 del Barça no existe la posición de mediapunta, pero siempre se puede ‘maquillar’ y concederle libertad para moverse hacia dentro, dar el último pase o definir”, analiza Altimira. “Su posición es un poco parecida a la de Ansu. Delantero centro, falso nueve, las dos bandas… Puede jugar hasta de interior por su capacidad de asociación”, agrega Roura.

¿Y DESPUÉS DEL DEBUT, QUÉ?

Cumplido el sueño de enfundarse por primera vez la camiseta del primer equipo del Barça, Lamine Yamal tiene todavía un camino muy largo por recorrer para consolidarse al máximo nivel. Según el psicólogo José Carrascosa, “en estos casos no se tiene que hacer ahora un trabajo de terapia ni apoyo, sino de acompañamiento sistémico”. “Trabajar con el entrenador, cuerpo técnico, capitanes y familia para que favorezcan un clima de acogida; intervenir en todos los agentes que están en el entorno del jugador para orientar al chico hacia el aprendizaje y la mejora, no solo hacia el éxito. Porque por encima de ganar está la salud mental y hay que ser muy sensible con esta cuestión”, reflexiona.

“La parte familiar es realmente difícil de gestionar. Hablamos de intervenir sobre una cultura, una forma de ser, una manera de vivir la vida"

Carrascosa ha trabajado en varios clubes de Primera y conoce bien los casos de debuts prematuros y de los riesgos que conllevan. Hay un aspecto en concreto muy delicado: “La parte familiar es realmente difícil de gestionar. Hablamos de intervenir sobre una cultura, una forma de ser, una manera de vivir la vida. Eso es difícil de cambiar”.

Por su lado, Roura apela a la prudencia extrema: “Creo que el club tiene que ser muy cuidadoso, hablamos de niños. Imagínate lo que supone a estas edades estar en dinámica del primer equipo”. De la misma manera que cree que si alguien conoce estas situaciones, ese es Xavi: “Puede llegar el momento en el que no tenga una buena tarde, que falle. ¿Qué hacemos, lo matamos? El hecho de que Xavi sea el entrenador ayudará a normalizar la situación: conoce la casa, el fútbol formativo y tiene valentía para proponer a estos chicos si les ve con la capacidad”.