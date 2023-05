En Portugal dan por hecho el fichaje de Rubén Neves por el Barça

El diario 'A Bola' asegura que en los próximos días se podría anunciar oficialmente El jugador ya tiene un acuerdo con el club azulgrana para las próximas cuatro temporadas

No es ningún secreto que Rubén Neves es la apuesta del FC Barcelona para reforzar el centro del campo después de la marcha de Sergio Busquets. Pese a que el club azulgrana todavía no tiene el 'OK' de la Liga a su plan de viabilidad, en Portugal ya dan por hecho el fichaje del portugués por el Barça. El diario 'A Bola' asegura que se podría anunciar oficialmente en los próximos días.

El club azulgrana sigue al jugador del Wolverhampton desde el pasado verano pero la situación económica impidió que pudiera hacer una oferta atractiva para que el club inglés traspasase a su jugador. La situación ha cambiado radicalmente porque Neves no ha renovado y tiene decidido cambiar de aires. Y el Barça es su prioridad.

Para los azulgrana, es una operación económicamente muy interesante y que lleva tiempo trabajándose junto con su agente, Jorge Mendes. El Wolverhampton pagaría 30 millones de euros y Rubén Neves a cambio de hacerse con los servicios de Ansu Fati. El '10' azulgrana, de momento, es reticente a irse y está pendiente de mantener una reunión con Xavi para que le clarifique su futuro. En las últimas comparecencias del técnico, en ningún momento ha confirmado la continuidad segura del futbolista.

Rubén Neves no es la prioridad de Xavi para la posición de mediocentro porque prefiere a Zubimendi, de la Real Sociedad, pero acepta la llegada del portugués porque entiende que es una operación muy beneficiosa para la entidad.