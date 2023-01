Las polémicas y ruinosas operaciones entre el Barça y el Atlético

Los madrileños han sabido sacar jugo a descartes azulgrana sin pagar demasiado y todo lo contrario ha pasado en el Camp Nou Los casos de David Villa, Arda Turan, Luis Suárez y Griezmann son los más destacados

El FC Barcelona ha sido un chollo para el Atlético de Madrid en lo que a intercambio de jugadores se refiere. Sobre todo desde la llegada de Simeone al banquillo. En los últimos años el puente aéreo entre el Vicente Calderón/Metropolitano y el Camp Nou ha funcionado bastante pero quién ha sabido sacar más rédito en términos económicos y deportivos han sido los madrileños. Las operaciones entre los dos clubes han sido polémicas y ruinosas para los intereses azulgrana.

La primera operación fue la de David Villa, que en el 2013 dejaba el Barça para irse al Atlético de Madrid por apenas dos millones de euros. Los colchoneros pensaron en el delantero asturiano para reemplazar a Falcao y el club azulgrana le abrió las puertas pensando que su rendimiento iría cuesta abajo porque ya tenía 31 años. Pero Villa demostró que todavía le quedaba fútbol y goles en sus botas y en esa temporada de rojiblanco acabó siendo campeón de Liga y finalista de la Champions. Marcó 15 goles en 47 partidos. Uno de los goles se lo hizo al Barça en la final de la Supercopa de España.

Dos años más tarde, en el 2015, el FC Barcelona pescó del Manzanares a Arda Turan. Sus buenas temporadas en el Atlético, donde era un ídolo, lo convirtieron en objeto de deseo del club azulgrana. En pleno proceso electoral, la junta gestora que dirigía el Barça acabó firmando al jugador turco por 34 millones de euros más 7 en variables, en una decisión que algunos precandidatos consideraron que excedía sus competencias pero que no fue del todo mal vista porque entendían que el club incorporaba a un futbolista indiscutible.

Pero su fichaje fue un absoluto fracaso. No jugó los primeros seis meses porque el Barça estaba sancionado -tampoco Aleix Vidal- y luego su rendimiento dejó mucho que desear, hasta el punto que fue encadenando cesiones hasta que su contrato expiró en junio de 2020. Fue una auténtica ruina económica y deportiva, además de los problemas de imagen y polémicas que protagonizó.

La siguiente operación entre los dos clubes fue la de Antoine Griezmann. Un auténtico descalabro económico para los intereses del Barça. El club azulgrana estuvo a punto de incorporarlo en el 2018 pero el delantero francés retrasó un año su llegada al Camp Nou. Renunció a venir en el 2018 cuando ya tenía un acuerdo con el Barça y además quiso documentar su 'no' en el documental 'La decisión' que escoció, y mucho, en la directiva del FC Barcelona. Además estuvo producido por Gerard Piqué. En el 2019, Griezmann si que vendría previo pago de 120 millones de su cláusula de rescisión.

Además, y ante la amenaza de una denuncia del Atlético por haber negociado con el jugador antes de poder hacerlo, el club azulgrana acabaría pagando 15 millones más por tener opciones preferenciales sobre José María Giménez y Saúl Níguez.

En el Barça, Griezmann no tuvo un mal rendimiento del todo pero jamás fue el jugador decisivo que fue en el Atlético. Sufrió problemas de encaje con Luis Suárez y Leo Messi, que en un principio no lo acabaron de recibir demasiado bien porque ellos preferían el retorno de Neymar. Y, como reconocieron años más tarde, su negativa a venir en el 2018 cuando se habían mojado por él, no les gustó. Con una ficha inasumible para el Barça en su situación actual, el club lo cedió al Atlético de Madrid con una cláusula de compra obligatoria de 40 millones de euros, pero el Atlético, donde vuelve a rendir mucho mejor, acabó pagando 20 millones.

Entre medio, también hubo la operación de Luis Suárez. El Barça quería desprenderse del futbolista y éste acabó encontrando cobijo en el Atlético de Simeone. Pese a tener 33 años, el técnico argentino consideró que le faltaba un goleador y que el uruguayo aún podía darle muy buen rendimiento. No se equivocó. En la 2020-2021, los madrileños ganaron la Liga y los 21 goles en 32 partidos de Luis Suárez fueron decisivos. Además, el uruguayo sólo les costó unos 6 millones de euros en distintos variables. Una ganga.

A la espera de lo que pase con Memphis Depay, el Atlético de Madrid ha sido el gran beneficiado en los intercambios entre los dos clubes los últimos años.