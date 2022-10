Piqué vuelve a ser el jefe

El segundo capitán es imprescindible para el Barça en un mes clave antes del Mundial Las bajas atrás han dejado la plantilla muy tocada y el central repetirá en LaLiga como titular ante el Celta

No lo está pasando bien después de un verano muy movido en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como personal. Le pitaron en todos los estadios que el Barça visitó en la gira por Estados Unidos y, sin ir más lejos, le pitaron también en Son Moix. Seguramente, el único escenario donde no le silban y siguen reconociendo su carrera es el Camp Nou. Ahí es donde se agarra Gerard Piqué para sonreír en una etapa algo convulsa de su vida.

Piqué celebra uno de los goles en un buen partido en el Cádiz - Barça | Javi Ferrándiz

El dorsal número '3' del Barça ha seguido ahí, invitado a salir del club, pero tozudo en cumplir su contrato. Y no solo porque le reporta cuantiosos beneficios, que también. Para alguien que tiene la vida solucionada a nivel económico, salir por la puerta falsa del Camp Nou no es una opción. Así que, llegados a este punto, Piqué quiere aprovechar la situación que atraviesa el equipo a nivel médico para reivindicarse. Lo hizo en Mallorca, donde completó los noventa minutos y entendió lo que pedía el partido en cada momento. También entró en Milán para sustituir a Christensen, que se lesionó y no podrá estar ante el Celta, así que tocará seguir ahí, haciendo pareja con Èric Garcia.

De hecho, podría decirse que la pareja natural de esta plantilla debería estar formada por dos canteranos que, cada uno con su carácter, se hicieron mayores en Inglaterra y regresaron a Barcelona para triunfar. Los dos son mentes privilegiadas a nivel táctico y, sin el histrionismo habitual entre los centrales hoy en día, ejercen su profesión con garantías. Han caído muchos, pero el Barça sigue bien cubierto en el centro de la defensa. Por edad, por experiencia y por ascendencia, Piqué sigue siendo el jefe. Ahí está Èric como su mejor aliado.