Xavi: "Estoy muy contento con Piqué y los capitanes, comandan el vestuario jueguen o no"

El técnico pide a los delanteros y centrocampistas "que se salgan del guión con jugadas individuales" para aportar más en el aspecto goleador Dejó claro que el equipo "no piensa en el Inter ni en el Real Madrid, estamos 100% centrados en el Celta de Vigo"

Paso a paso. El Barça afronta este domingo el partido correspondiente a la octava jornada de La Liga recibiendo al Celta de Vigo a partir de las 21:00 horas. En el horizonte más próximo también está la 'final' europea frente al Inter de Milán en el Camp Nou, decisiva para el futuro de los blaugrana en la Champions. Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, ha asegurado que están únicamente enfocados en el cuadro vigués.

"Mañana tenemos que imponer nuestro modelo de juego, tenemos que rehacernos después de una derrota, pero no será nada fácil. Sacaremos el mejor once. Les he dicho a los jugadores que no podemos pensar en el Inter, estamos 100% enfocados en el Celta. Estamos líderes y ya pensaremos en la Champions a partir del lunes", ha explicado el técnico blaugrana.

En este sentido, y para sumar tres puntos que les permitiría mantener el liderato, será importante mejorar en el aspecto goleador. Robert Lewandowski es el pichichi con 12 tantos, acumula el 50% de los goles del equipo y los segundos máximos anotadores son Dembélé y Ansu, con solo dos dianas. Además, en los tres partidos en que no ha visto puerta, el equipo no ha ganado.

"Tenemos que chutar más cuando toca, atrevernos más en la banda, probar más en el uno contra uno... Somos conscientes, hemos hecho autocritica, no jugamos bien en Mallorca ni Milán. Tenemos que provocar más cosas cuando lleguemos a la frontal del área y salirnos del guión con jugadas individuales. Todo el mundo tiene que aportar gol, delanteros y centrocampistas, tenemos que decidir mejor en tres cuartos. Ahora es cuando mañana marcarán todos los delanteros menos Robert", ha comentado entre risas.

Defensa en cuadro

La enorme lista de bajas en defensa con Bellerín, Araujo, Christensen y Kounde en la enfermería ha obligado al egarense a echar mano del filial. A Marc Casadó se le añade Chadi Riad, quien se estrena en un convocatoria del primer equipo. "Le conocemos de la pretemporada y le seguimos desda año pasado, es agresivo, tiene embergadura, buena salida de balón... Contamos con él. Seguimos a toda la cantera, pero él ya ha demostrado cosas en el filial y podría hacerlo en el primer equipo", ha dicho el egarense sobre el marroquí.

En este sentido, los únicos centrales sanos de la plantilla son Piqué y Eric, pareja de baile durante más de un 'concierto' del curso pasado. A pesar de partir como la quinta opción, las bajas en el eje de la zaga le permitirán al segundo captián dar un golpe sobre la mesa. "Es de los jugadores más fuertes mentalmente que conozco, tanto a nivel personal como profesional. Está ayudando, como lo hacen el resto de capitanes. Comandan el vestuarios y estoy contento con ellos. Serán importantes y estarán preparados cuando haga falta. Piqué también y, ahora con las bajas, está claro que todavía más", ha argumentado.

Otra de las opciones con las que podría contar el técnico es la de Frenkie de Jong, quien regresó lesionado de la ventana de partidos con la selección neerlandesa, pero ha regresado a la convocatoria y podría tener minutos mañana. ¿Como central? "Frenkie podría jugar de central perfectamente, es un jugador potente y rápido, pero también tenemos otras alternativas. Tenemos jugadores polivalentes. Está al 100%, veremos lo que decidimos. Nos aporta empaque, físico, es generoso, llega al área, técnicamente es difícil verle perder algún balón. Es una garantía tenerle disponible", ha comentado.