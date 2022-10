Lo que Piqué no podrá volver a decir

El acuerdo que Piqué, a través de Kosmos, firmó con la Federación para la celebración de la Supercopa ya no sería posible En aquel famoso Twitch, Piqué se defendió diciendo "no he hecho nada ilegal". Pronto ya no lo podrá decir porque será ilegal

Así será la cláusula 47 de la nueva ley del deporte: "Para la organización de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal no se podrá establecer relación comercial con un deportista en activo susceptible de participar en las mismas". Es decir, el acuerdo que Piqué, a través de Kosmos, firmó con la Federación para la celebración de la Supercopa ya no sería posible.

En aquel famoso Twitch, un Piqué desafiante se defendió diciendo "no he hecho nada ilegal". Pronto ya no lo podrá decir porque será ilegal.

Eso sí, le queda el orgullo de poder decir que han redactado una cláusula en una ley pensando exclusivamente en su persona.