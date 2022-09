Piqué al Atlético en enero, imposible

El central no se moverá del Barça Piqué quiere demostrar que puede ser útil al equipo

Se ha comentado el interés del Atlético de Simeone por contratar a Piqué este mes de enero. Ninguna posibilidad. Piqué no se moverá del Barcelona.

Ha aguantado su situación en silencio y espera poder demostrar que puede ser útil al equipo. Lejos de bajar los brazos, trabaja con más motivación si cabe. Parece llegarle la oportunidad.

Además Xavi tiene las manos libres para decidir si juega o no. Nadie en el club le ha recomendado que no use a ningún jugador.