Las grandes incógnitas de la alineación de Xavi ante el Mallorca

El once del técnico estará muy condicionado por el Virus FIFA y la cercanía del partido ante el Inter Marcos Alonso apunta al once y la gran duda es quién hará de lateral derecho

El Barça se medirá al Mallorca tras unas semanas convulsas de selecciones. El conjunto azulgrana ha sido uno de los clubes más penalizados por el Virus FIFA y, de momento, ya acumula las bajas de Koundé, Araujo, Memphis y De Jong para el próximo partido liguero. Además varios jugadores llegaran tras acumular muchos minutos con sus selecciones, de ahí que la alineación de Xavi sea un rompecabezas.

En defensa Marcos Alonso apunta al once y Bellerín está tocado. Para el lateral derecho, a la espera de ver cómo evoluciona Sergi Roberto, Xavi se ha quedado sin opciones. Para el lateral izquierdo, Balde vendrá de participar con la sub'21 y Jordi Alba con la absoluta, un contexto que favorece a Alonso para estar en el once.

Piqué, en una imagen del duelo ante el Cádiz | AFP

Para el centro de la defensa Xavi cuenta con tres futbolistas para dos posiciones: Christensen, Eric y Piqué. El danés ha jugado los dos partidos de su selección y Eric disputó los 90 minutos ante Suiza. Teniendo en cuenta la cercanía del partido ante el Inter no sería extraño que Xavi apostara por Piqué como titular acompañado de Eric Garcia, que no participará en el Portugal-España.

En el centro del campo Busquets parece fijo en la alineación pero está menos claro cuáles serán los interiores. Uno de los que podría entrar en el once es Kessie, mientras que el tercer centrocampista sería Gavi o Pedri. Xavi no podrá contar con De Jong y Sergi Roberto está entre algodones, así que el técnico no tiene un gran margen de maniobra.

En ataque, Dembélé arrastra molestias en los gemelos de su último partido con Francia y apunta al banquillo. Lewandowski y Raphinha parecen fijos en el once, mientras que el tercer delantero titular estaría entre Ferran Torres y Ansu Fati.