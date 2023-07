La pieza que le falta a Xavi

El técnico blaugrana insiste en que el equipo necesita un jugador determinante en la zona de tres cuartos de campo El fichaje imposible es el de Bernardo Silva, mientras que Lo Celso es la opción más factible

La dirección deportiva del FC Barcelona sigue trabajando en la confección de la plantilla del equipo para la próxima temporada. La llegada de un defensa central zurdo (Iñigo Martínez), un mediocentro de clase y polivalente (Gündogan), un pivote que releve a Busquets (Oriol Romeu) y un delantero de futuro (Vitor Roque) eran prioritarias; pero siguen faltando piezas para completar el puzzle de Xavi Hernández.

Una de ellas, y a la que más esfuerzo económico deberá dedicarle el Barça es a la de un '10', según informa el 'As'. En los planes de Xavi, en esta posición encajaba como un guante Leo Messi, pero con el argentino ya descartado y a punto de ser presentado como nuevo jugador del Inter Miami, toca buscar alternativas para dar un salto de calidad en competiciones europeas.

En este sentido, el futbolista que más gusta al técnico blaugrana es Bernardo Silva, quien lleva años acercándose a la órbita azulgrana. No obstante, su precio es prohibitivo y el Manchester City no le dejará salir por menos de 80 millones de euros y no contempla la opción de cederlo.

Así pues, uno de los nombres que gana enteros para desempeñar el rol creativo y decisivo como enganche entre la sala de máquinas en la delantera, goleador y con capacidad para dar el último paso es Giovani Lo Celso. El argentino tiene contrato con el Tottenham hasta 2025 y es una alternativa 'low cost' al portugués del City.

Las relaciones entre Barça y Tottenham son fluidas. No hay que olvidar que los Spurs jugarán próximamente el Trofeu Joan Gamper y, además, el club de norte de Londres pretende quedarse a Lenglet en propiedad tras la cesión de esta última temporada.