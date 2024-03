Peligra la presencia de Xavi en el clásico

El FC Barcelona no recurrirá la expulsión de Xavi Hernández en el Cívitas Metropolitano durante el Atlético-Barça (0-3) del pasado domingo. La entidad azulgrana no quiere polémicas (ni perder tiempo ni gastar energías) y acatará el fallo del Comité de Competición este miércoles, que se espera que sea de dos partidos de suspensión. De todas formas, por ser reincidente, el técnico azulgrana podría ser sancionado con un partido más. En este caso, no podría sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu en el clásico del 21 de abril.

El Comité de Competición se reunirá este miércoles pese a que no hay jornada de Primera por la fecha FIFA, pero sí partidos de Segunda División el próximo fin de semana, por lo que deberá resolver los casos abiertos de la última fecha. Será entonces cuando decidirá también sobre el castigo de Xavi, un entrenador al que se le tienen muchas ganas por su carácter indomable en el banquillo: esta temporada acumula seis amarillas y dos rojas en Liga y dos amarillas en Copa. También fue amonestado en una ocasión en Champions.

Xavi, barcelonista confeso e insobornable, es de los que defiende al club con todo. Lo hacía sobre el terreno de juego y lo hace ahora en el banquillo. "Soy pasional y no puedo cambiar. Es mi manera de ser y de competir", asegura siempre que se le cuestiona su manera de vivir los partidos.

"¡Sácasela, la segunda y a la calle".

Xavi fue amonestado por el árbitro José María Sánchez Martínez en el minuto 41 del Atlético de Madrid-Barça del pasado domingo por "realizar observaciones de carácter técnico a una decisión arbitral". Dos minutos después, en el 43, vio la tarjeta roja directa a instancias del cuarto árbitro, que se dirigió con estos términos al juez principal: "¡Sácasela, la segunda y a la calle".

Xavi, según el acta arbitral, fue expulsado por "realizar observaciones de carácter técnico a una decisión arbitral, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro".

"¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho?"

El técnico barcelonista, camino del túnel de vestuarios, le preguntó al cuarto árbitro "no te he dicho nada... ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho?". Y, acompañado por el delegado Carlos Naval, dejó el banquillo y a su hermano Óscar Hernández al cargo del equipo.

Por ser roja directa, al técnico egarense le podrían caer dos partidos de sanción (Las Palmas y Cádiz) más uno adicional por ser reincidente (Real Madrid). El Barça, en principio, no se plantearía alargar la situación (ir a Apelación) por considerarlo un paso prácticamente inútil, además de una pérdida de tiempo, y por no haber prosperado ninguno de los recursos presentados últimamente.

La del pasado domingo fue la segunda expulsión de Xavi esta temporada en LaLiga. La primera tuvo lugar en la primera jornada, en el minuto 70 del Getafe-Barça (0-0) del 13 de agosto de 2023. En esta ocasión el técnico del Barça fue expulsado por protestar después de ser advertido.