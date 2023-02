Pautasso, segundo de Tata en el Barça: "No teníamos ningún informe arbitral"

El asistente del técnico argentino, que dirigió al equipo azulgrana la temporada 2013-2014, lo asegura en declaraciones a El Confidencial Corrobora, así, la versión que dio Ernesto Valverde en rueda de prensa el pasado fin de semana

Jorge Pautasso, segundo de Tata Martino en el Barça en la temporada 2013/14, se pronunció sobre el 'Caso Negreira' en El Confidencial. Según informa el rotativo, el técnico argentino asegura que nunca recibieron ningún informe arbitral.

En estas declaraciones, Pautasso dejaba claro que no tenía constancia del supuesto trabajo de Negreira para el club azulgrana: "Por mi parte, total desconocimiento, es la primera vez que escucho esto. En el área nuestra nos dedicábamos a preparar al equipo, armar al equipo en las distintas competiciones para poder competir. No teníamos ningún tipo de informe, nada".

"En esa época yo tenía una función y nunca me llegó nada de ese tema, [Tata] Martino nunca me comentó nada de ese tema", insistió Pautasso en el citado medio. Y aseguró que, al menos su Barça de esa temporada, nunca recibió ninguna ayuda arbitral: "Tan es así que, en la última fecha del campeonato, cuando empatamos con el Atlético de Madrid, hicimos un gol faltando 15 minutos, hizo Messi un gol y le cobraron offside y favoreció al Atlético de Madrid cuando el pase fue de un jugador del Atlético de Madrid, es decir, Messi estaba habilitado y no validaron el gol. Ayudar, en la época nuestra, que yo sepa no. Me sorprende lo que me estás comentando".

Una versión que corrobora a Ernesto Valverde, que dejó claro en la última rueda de prensa del Athletic que "no tenia ni idea de todo eso, nos pilla un poco lejos, bueno me pilla, y se irá aclarando. No tenemos todos los datos, hay que ser cautos, a ver por dónde va todo esto. Ha sido sorpresa también para mí". Aunque quiso remarcar que es "algo común: la estadística que tiene el árbitro que te toca".