Valverde: "No recuerdo informes de los árbitros, es algo común"

Ernesto estuvo presente en la última temporada en la que el Barça adquirió los servicios de Enríquez Negreira Confesó que no tenía conocimiento de los informes de los árbitros, a pesar de ser algo "común"

Ernesto Valverde, exentrenador azulgrana y ahora técnico del Athletic Club, estuvo presente en la última temporada en la que el Barça adquirió los servicios de Enríquez Negreira y sorprendió a todos al confesar que no tenía conocimiento de los informes de los árbitros, a pesar de que ha querido remarcar de que es "algo común: la estadística que tiene el árbitro que te toca".

"No tenia ni idea de todo eso, nos pilla un poco lejos, bueno me pilla, y se irá aclarando. No tenemos todos los datos, hay que ser cautos, a ver por dónde va todo esto. Ha sido sorpresa también para mí", declaró Valverde, quien pide prudencia a la hora de tratar el tema.

"No recuerdo informes de los árbitros, es algo común: la estadística que tiene el árbitro que te toca... alguna apreciación que nos hacen, en los últimos partidos cómo nos ha ido, si sacan más tarjetas, informes que llegan a Aspiazu (su segundo). En Barcelona ni los miraba, y no sabía ni que existían", zanjó el extécnico azulgrana.