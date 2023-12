El 'paso atrás' de Dest para 'dar dos adelante'

Hay cesiones fructíferas y otras poco productivas. Sergiño Dest ha vivido la cara y la cruz de jugar a préstamo. Continúa perteneciendo al Barça que lo cedió al Milan donde no se ganó la confianza de Pioli y lo ha cedido al PSV donde ha vuelto a rendir como en su época en el Ajax.

Tuvo un paso fugaz por el Barça. Llegó muy joven a Barcelona y no acabó de confirmar todas las virtudes que insinuó en el Ajax. En el curso 2020-21, en su primera temporada como blaugrana jugó 41 partidos, 31 como titular marcando 3 goles. Koeman le dio la confianza y alternó buenos partidos con otros más irregulares.

En su segunda campaña en Can Barça bajó su rendimiento y solo sumó 23 partidos como titular y ocho más como suplente sin marcar ningún gol. En el Milan tampoco consiguió despuntar. Con los rossonero solo jugó 14 partidos sin aportar ningún gol ni asistencia.

Recuerdo poco grato

En esta entrevista en Gianlucadimarzio.com Dest explica que "fue un año difícil para el Milan aunque cuando jugaba, no era malo". El polivalente lateral internacional norteamericano reconoce que su vuelta a la liga neerlandesa ha sido "un paso atrás ahora para dar dos adelante, estoy feliz de estar en un gran club como el PSV y poder jugar".

Dest no muestra rencor al club rossonero aunque si destila indiferencia hacia su ex-club: "No estoy enfadado, no tengo nada en contra del entrenador Pioli. Estas cosas pasan. Yo también tengo defectos, que asumo, al igual que él. Pero son cosas que se quedan dentro. Actualmente, no sigo los partidos de los rossoneri. El Milan es el pasado, solo estoy centrado en el PSV".

Sergiño Dest, entrenando con el Milan / AC Milan

De los 17 partidos que ha jugado con el PSV, 13 los ha disputado de lateral izquierdo y dos de lateral derecho, su posición más habitual en el Barça. Dest ha marcado un gol y ha repartido pases de gol. El PSV podría ser rival del Barça en los octavos de final de la Champions. En la Eredivisie, Dest disfruta del liderazgo del PSV que aventaja en 10 puntos al Feyenoord y en 21 a su eterno rival, el Ajax.