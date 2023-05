El pasillo del Espanyol al Barça... ¿una década después del último?

En 2013, el conjunto perico hizo el gesto en Cornellà-El Prat ante el total desacuerdo de la afición, y este domingo a las 21:00 horas se podría volver a producir Fuentes cercanas al club aseguran que no es el mejor momento para hacerlo, pero si Atlético y Real Madrid pierden o empatan sus respectivos partidos, los de Xavi Hernández serían campeones antes de empezar el derbi

Las tradiciones son menos tradiciones si se trata de hacerle el pasillo a tu eterno rival. Este domingo a las 21:00 horas, RCD Espanyol y FC Barcelona se citan en el RCDE Stadium para disputar una jornada que podría ser definitiva para determinar el campeón de la Primera División española.

El conjunto de Xavi Hernández depende de sí mismo para conseguirlo; en caso de lograr los tres puntos, lo serán matemáticamente. Aunque la consecución del título podría llegar antes de empezar el encuentro, porqué si el Atlético y el Real Madrid empatan o pierdan en sus respectivos duelos, el Barça conseguiría su vigesimoséptimo título de liga antes de dar comienzo al derbi.

En este contexto, el combinado perico se podría ver en la tesitura de tener que decidir si hacer el pasillo y rendir homenaje al campeón. Por el momento que está atravesando el equipo, lo más probable es que no se tome esa decisión; de hecho, desde el club no se plantean la opción. Cabe recordar que, en 2013, bajo la presidencia de Joan Collet, el Espanyol sí cumplió con la tradición, aunque las quejas de la afición retumbaron en el estadio y la mayor parte de los allí presentes dieron la espalda al campo en el momento del pasillo.

Uno de los capitanes de ese Espanyol, Javi López, ha hablado con MARCA para explicar su visión sobre los hechos, tanto los del pasado como los que podrían suceder el próximo domingo. "Como deportista, haces lo que te dicen desde el club o tu entrenador, no tienes la capacidad de decidir. Puedes dar tu punto de vista, y es cierto que forma parte del fair play. Pero es tu máximo rival, en tu ciudad, con todo lo que conlleva ser perico en Barcelona. Lo más sensato sería hacer una encuesta a los socios, que decidan, es su estadio, son ellos los que están siempre, porque el resto no perduramos", sentenciaba.

Otro de los futbolistas que tuvo que hacer el pasillo al Barça es el ex azulgrana Víctor Sánchez. El que acabó consagrándose como capitán de la primera plantilla perica tuvo pasado en la CE Joan Gamper, y su opinión es muy similar a la de su ex compañero Javi López. La situación que vive el Espanyol, inmerso en las posiciones de descenso, no es la mejor para hacer este tipo de acto.

"Me acuerdo que le hice el pasillo al Barça en el RCDE Stadium. La situación era diferente porque allí no nos jugábamos nada y ahora todo. Creo que por cómo va a ser el ambiente ese día, por cómo será el partido, por lo caliente que va a estar... no deberían hacerlo y pienso que no lo van a hacer. Al final, hay una cierta parte de humillación al hacer el pasillo en tu casa cuando te juegas el bajar a Segunda, y en los últimos derbis el ambiente se ha caldeado bastante por las polémicas con Piqué, en la ida levantan la sanción a Lewandowski... No estarán muy por la labor de hacerlo y lógicamente yo estaría de acuerdo. Ahora, tienen que estar por ganar el partido y darle la vuelta a una situación muy complicada", concluía.

El Espanyol no hizo el pasillo al FC Barcelona en 1992 tras ganar la Copa de Europa. Ahora, 31 años después, se podría volver a 'romper la tradición'.