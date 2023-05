El once de gala para ganar LaLiga

Dembélé ya ha participado en dos encuentros tras superar su lesión y estaría en condiciones de ser titular La gran duda es si apostará por la fórmula de los cuatro centrocampistas o jugará con tres delanteros

El Barça puede proclamarse campeón de Liga este domingo en Cornellà-El Prat y para lograrlo Xavi tendrá la posibilidad de alinear su once de gala. Los azulgrana dependen de sí mismo (si ganan se asegurarían el campeonato) y solo cuentan con la baja de Sergi Roberto.

No faltará Dembélé, que ya participó en los encuentros ante Betis (17') y Osasuna (38'), y estaría en condiciones de ser titular. La decisión está ahora en manos de Xavi, que tiene varias alternativas para medirse al Espanyol. El primer gran dilema es ver por qué opción se decanta para el extremo derecho.

Dembélé y Raphinha, futbolistas del FC Barcelona | FCB

Si apuesta por Dembélé como titular, el gran afectado podría ser Raphinha. Sobre todo si Xavi se decanta por la fórmula de los cuatro centrocampistas. En este escenario no coincidirían en el once. Más opciones tendrían si el técnico recurriera a los tres delanteros. Esta temporada Xavi solo ha alineado su once de gala en dos ocasiones por culpa de las lesiones.

Una de ellas fue ante la Real Sociedad y la otra en la final de la Supercopa, con un Barça que salió al campo con Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé y Lewandowski. Habrá que ver si Xavi se decanta en Cornellà por este once o si mantiene a Raphinha, que ha sido una pieza importante en los últimos meses.

Los jugadores han vuelto hoy a los entrenamientos tras unos días de vacaciones y Xavi podrá evaluar estos días a sus jugadores para alinear el mejor once posible ante el Espanyol.