Parte médico de Marcos Alonso

El defensa internacional sigue con problemas en la espalda y no estará contra el Girona Se une a las bajas de la primera plantilla: Ter Stegen, Gavi e Íñigo Martíenz

El FC Barcelona facilitó este domingo el parte médico en el que se confirmaba la baja de Marcos Alonso de cara al partido de esta noche Barça-Girona de la Jornada 16 de la Liga 2023/24.

Marcos Alonso no salió junto al resto de sus compañeros para participar en la sesión preparatoria del sábado, lo que hizo presagiar que no podría estar en la convocatoria de Xavi Hernández para el duelo contra el conjunto gerundense. El defensa madrileño sufre una lumbalgia que ya no le permitió participar en el encuentro contra el Atlético de Madrid y por la que tampoco ha podido entrenarse esta semana con el grupo.

Marcos Alonso se une a las bajas de Marc André Ter Stegen y de Gavi, así como de Íñigo Martínez. En cambio, Andreas Christensen, que estos días estuvo ausente por su reciente paternidad, y Ronald Araujo, que se ha entrenado con máscara protectora por la lesión en la mandíbula, si formarán parte del grupo. Ambos se ejercitaron con normalidad el sábado.

En la lista ha entrado el joven defensa central Pau Cubarsí, que ya apuntaba como una de las apuestas de futuro de Xavi Hernández. Además, como ya era de esperar, la portería estará cubierta por Iñaki Peña, al que acompañarán Kochen y Astralaga.