¿'Castigaría' la baja de Marcos Alonso a uno de los tres centrales?

El madrileño, con molestias en la espalda, sigue al margen y no está claro que entre en la lista El técnico se quedaría sin centrales del primer equipo en el banquillo si utiliza a Araujo, Kounde y Christensen

Xavi Hernández está pendiente de Marcos Alonso, que lleva varios días con molestias en la espalda y que, de hecho, ya se perdió el encuentro ante el Atlético de Madrid. A la espera de conocer si el madrileño entra o no en la lista del técnico para el envite frente al Girona, lo cierto es que si Marcos no estuviera disponible podría variar el plan táctico del egarense. A pesar de que el ex del Chelsea no tiene un rol protagonista esta temporada.

Con Íñigo Martínez lesionado, a Xavi le quedan solo tres centrales naturales del primer equipo disponibles: Araujo, Kounde y Christensen. Sin embargo, el dibujo que parece estar dando resultados es el de alinear o bien a Kounde o bien a Araujo más escorado hacia la derecha. Es decir, con los tres en el campo. De no entrar finalmente Marcos Alonso en la convocatoria, eso supondría que Xavi no tendría a ningún central de recambio en el banquillo. Ante posibles lesiones o alguna expulsión, solo Pau Cubarsí estaría esperando su turno. Y, por muy bueno que sea, no hay que olvidar que el canterano todavía no ha debutado en Liga.

Así las cosas, la posible ausencia de Marcos Alonso podría provocar un cambio de dibujo. Este pasaría por alinear a dos laterales puros -Cancelo en derecha y Balde en izquierda- y solo a dos centrales. Esto le permitiría al técnico reservarse en el banquillo a Kounde, Araujo o Christensen. Teniendo en cuenta que se ausentó de los últimos dos entrenamientos por paternidad, todo indica que sería el danés quien iniciaría en el banquillo. De ser así, Xavi sí tendría margen de reacción ante algún imprevisto.

Difícil para Fort y Faye

Este plan alternativo provocaría, eso sí, que Xavi no tuviera a laterales puros en el banquillo. Sergi Roberto quedaría como opción si Balde o Cancelo sufrieran algún contratiempo. Ayer viernes, Mikayil Faye y Héctor Fort también se entrenaron a las órdenes de Xavi, aunque parece complicado que alguno de los dos pueda entrar en la lista frente al Girona.