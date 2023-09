Pacto Barça-selección danesa para mimar a Christensen

Club azulgrana y 'vikingos' pactaron la suplencia del zaguero ante San Marino Andreas arrastró algunas molestias en la parte inferior del sóleo en las últimas semanas

La suplencia de Andreas Christensen al hacerse públicas las alineaciones del encuentro de Clasificación para la Eurocopa entre Dinamarca y San Marino sorprendió a muchos aficionados. Consolidado con su país como uno de los líderes de la zaga, al central culé le tocó esta vez empezar el partido desde el banquillo. La razón, un pacto entre el Barça y la federación danesa.

A principios de esta semana, ambas entidades se pusieron en contacto para valorar el estado de Christensen y acordaron que lo mejor, al menos para este primer encuentro ante San Marino, era reservar al zaguero, que arrastró molestias durante buena parte de la pretemporada. El central sufría dolores en la parte inferior del sóleo y ahora se quiere ir con pies de plomo con su carga. Por esta razón, el Barça trasladó a los daneses que sería conveniente darle un poco de descanso al zaguero. Hay que recordar que Araujo sigue lesionado, aunque es cierto que las inscripciones de Cancelo e Íñigo Martínez mejoran el decorado atrás.

Christensen ya tuvo que ser sustituido tanto en pretemporada contra el Real Madrid (28') como en el estreno liguero ante el Getafe (46') y el partido en La Cerámica frente al Villarreal (46'). Sus molestias no le impiden participar y además y el jugador está haciendo un esfuerzo por ayudar al equipo. Andreas está mucho mejor pero todavía no al 100% a nivel de condición física ya que en pretemporada se perdió algunas sesiones. De ahí que se vaya con prudencia para que no aparezca alguna dolencia muscular por sobrecarga.

Más difícil es pronosticar si el jugador será de la partida dentro de tres días en Finlandia. Ese choque sí es de dificultad para los daneses, por lo que es probable que Kasper Hjulmand quiera contar con Andreas como titular.