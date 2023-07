Oriol Romeu: "Ante el Madrid tenemos que dar un paso adelante"

"He elegido el dorsal 18 porque el año pasado me dejó buenas sensaciones, no porque me afecte llevar el 5 de Busi" "Jugar con tres o cuatro centrocampistas dependerá del rival y de las circunstancias"

Oriol Romeu se mostró satisfecho de su debut con el Barça a pesar de la derrota ante el Arsenal (5-3) en el primer amistoso de la pretemporada: ""Hay cosas buenas y otras a mejorar, pero estoy contento de haber jugado 45 minutos, de poder coger ritmo y sensaciones, de ir conociendo a los compañeros y empezar a coger la idea del míster, de jugar juntos y sacar el balón. Estamos en ello, aunque hay cosas en las que quiero dar un paso adelante y que poco a poco iré cogiendo".

El de Ulldecona explicó la elección de su dorsal, el '18' y rechazó que no haya querido el '5' que llevaba Busquets para no tener que soportar la presión de llevar el dorsal del que ha sido el pivote defensivo del Barça las últimas 15 temporadas: "Nunca he llevado el 5 . El año pasado llevé el 18 y me dio buenas sensaciones. Tampoco soy muy maniático en cuanto a números. Si llevo el 18 o el 5, da igual. No me ha afectado que sea el número de Busi".

El centrocampista destacó el mayor rodaje del Arsenal para explicar el mayor dominio de los londinenses: "Cuando un equipo lleva más partidos de preparación se nota, especialmente en los minutos finales. La primera parte ha sido intensa, porque ellos venían al hombre y nos ha provocado muchas pérdidas. Es un partido de pretemporada y es lo que te encuentras. Estos partidos sirven para coger ritmo, forma y sensaciones y es lo que hemos sacado hoy".

Orio Romeu puso ya el punto de mira en el clásico ante el Real Madrid que se dispuatará el sábado en Dallas (23.00 horas): "Nos viene un partido importante que la afición querrá que saquemos la mejor cara y estoy seguro que tendremos que dar un paso adelante para competir lo mejor posible. No se puede fallar, Todos queremos ganar y competir y nosotros somos los primeros que intentaremos sacar una buena imagen".

Sobre el 4-3-3 que planteó Xavi en esta primer amistoso, Oriol Romeu apuntó: "Jugar con tres o cuatro centrocampistas dependerá del rival y de las circunstancias. Siempre buscamos una estructura que nos dé superioridad por dentro para crear más peligro al rival. Alguna vez será un interior que venga al medio o yo que me alargue"

Por último, apuntó que debe adaptarse aún al juego del conjunto blaugrana: "El ritmo de juego, la intesidad es diferente al Girona. Hemos de buscar soluciones desde atrás y ser dominantes para hacer daño al rival, cosa que en otros clubs pasa desapercibida. en la primera parte nos costó encontrar al jugador libre y sacar el balón. Con el paso de los partidos ganaremos confianza"