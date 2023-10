El estado de los lesionados antes del clásico

Lewandowski apunta a titular y Raphinha podría jugar media hora De Jong y Koundé estarán en la lista pero solo para hacer grupo FC Barcelona - Real Madrid: el clásico, en directo

Esta mañana saltó la sorpresa en el entrenamiento del FC Barcelona. Todos los lesionados menos Sergi Roberto, el último en caer, saltaron al césped vestidos de corto para entrenar con el grupo. Sorprendió incluso a Xavi Hernández, como reconoció posteriormente en la sala de prensa. El técnico se mostró entusiasmado con la actitud y el compromiso de todos.

Lewandowski, Raphinha, De Jong, Koundé y Pedri se quisieron probar para ver si están en perfectas condiciones para disputar el clásico contra el Real Madrid. Y las sensaciones son distintas para cada jugador, lógicamente. Porque ni todos se lesionaron a la vez ni todos tienen el mismo tipo de lesión.

De todos ellos, Lewandowski y Raphinha son los que tienen más opciones de participar si o si en el duelo ante los de Carlo Ancelotti. El delantero polaco, además, podría salir en el equipo titular. Si se ve bien y no tiene ninguna molestia en el tobillo (es de esperar que no) saldrá de inicio para 'pelearse' con la pareja de centrales blancos.

El brasileño ya lleva dos días entrenando con el grupo, pero su lesión fue muscular y se debe ir con más cuidado. Raphinha, que se lesionó ante el Sevilla, ha tenido muy buenas sensaciones y con toda seguridad entrará en la lista de convocados. Todavía no está para ser titular y jugar muchos minutos pero podrá actuar como revulsivo por si el partido se atasca.

Raphinha, en una imagen de archivo de entrenamiento | FCB

Xavi podría darle la última media hora para intentar cambiar la dinámica del encuentro si así fuera necesario. El extremo brasileño quiere recuperar el tiempo perdido porque durante su ausencia se ha destapado Lamine Yamal en la banda derecha del ataque azulgrana.

Frenkie de Jong ya se dio por descartado en el clásico hace semanas. Por el tiempo de baja previsto, no debería entrar ni en la convocatoria, pero ha tenido buenas sensaciones y entrará en la lista para hacer grupo y no está previsto que juegue ni un minuto. No se arriesgará con él. Es el mismo caso de Koundé, aunque en el caso del francés su presencia en el césped sí que está totalmente descartada.

De Jong, entrenando con el Barça | FCB

Más que nada porque la posición de central está más que bien cubierta en el Barça con Araujo, Christensen e Iñigo Martínez. Su presencia en la lista sería para hacer grupo y exclusivamente al tratarse de un partido tan especial como es un clásico.

El último caso es el de Pedri. Pese a que hoy se ha ejercitado con sus compañeros, no entrará en la convocatoria que Xavi dará esta mañana y se piensa en su regreso para el partido ante la Real Sociedad en el Reale Arena.