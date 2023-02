Los 'ojos' de Ten Hag: La estrategia de altura del United para ganar al Barça

En el Camp Nou se pudo ver a ocho analistas de Ten Hag en la cabina de prensa recopilando datos del Barça - United El pasado miércoles, también se pudo ver un dron sobrevolando el entrenamiento de los diablos rojos

Una de las imágenes que sorprendió de la ida de los playoffs entre FC Barcelona y Manchester United en el Camp Nou, con resultado final de 2-2, fue la de los ocho analistas técnicos de Ten Hag que estaban recopilando datos en la cabina de prensa del Camp Nou.

Sin duda, la llegada del técnico neerlandés ha cambiado el rumbo de los 'diablos rojos', que ven como poca a poco recuperan el estatus de equipo temible que habían perdido en los últimos años.

😮 EIGHT #MUFC analysts were present at the Camp Nou for the first-leg...



Xavi isn't ready for what Ten Hag has planned at Old Trafford 🔴⚫ pic.twitter.com/u00Bmbbm4T