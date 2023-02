El 'juego del trilero' de Ten Hag y Rashford con Xavi

Ten Hag está jugando al despiste con la posición de Rashford y Xavi tendrá que 'adivinar' como pararlo en la batalla de Old Trafford En el Camp Nou se esperaba que el inglés jugara en la banda izquierda, pero ya desde un inicio alteró su esquema

Una de las claves de la ida en el Camp Nou fue la posición que ocupó Marcus Rashford sobre el terreno de juego. El delantero inglés, el futbolista más peligroso del Machester United y seguramente también el más rápido del encuentro, fue un dolor de muelas constante para la defensa azulgrana. Terminó el partido con gol y habiendo generado otro para el 2-2 final, pero pudieron ser más.

Actualmente, el equipo juega para él. No es por menos, 24 goles y 9 asistencias este curso lo avalan. Y aquí es donde entró la pizarra de Ten Hag. Cuando en el Camp Nou todo el mundo se esperaba que arrancara desde la izquierda, su posición natural, el técnico neerlandés lo ubicó en el centro de la delantera, con Weghorst por detrás y a la vez, dejándole el carril derecho para que subiera la banda.

En la línea de tres por detrás de él estaban Sancho, quien en esta ocasión jugó a pierna cambiada, y Bruno Fernandes en la otra banda. El portugués, al no ser tan profundo, daba salida a Rashford por detrás y le permitía atacar por esta banda del campo azulgrana, evitando así un duelo directo con Ronald Araujo.

Una de las novedades más destacadas que incluyó Ten Hag fue la de retrasar a Weghorts. El delantero neerlandés se implica tanto en la presión en ataque como en el trabajo en el centro del campo, algo que tiene encantada a la afición de los 'red devils' y que aprovechó su entrenador para incrementar la presencia en tres cuartos.

El cambio de esquema de Xavi

Xavi varió su esquema para que el uruguayo jugara de lateral y Koundé de central acompañado por Marcos Alonso, algo que terminó cambiando ya con la segunda parte en marcha al devolver al francés a la posición que ha ocupado en las últimas fechas. Araujo anuló a Jadon Sancho, pero Rashford pudo disfrutar de más libertad de movimiento y le salió caro al Barça.

Recuperación de efectivos y de vuelta a la izquierda

Si algo no altera Ten Hag es el 4-2-3-1. El neerlandés recupera a varios de sus mejores jugadores. Dalot puede volver, Sabitzer también apunta al centro del campo y Antony podría tener minutos. Si apuesta por Garnacho en la izquierda variará la posición de Rashford, pero si no, todo apunta a que volverá a su sitio... o no, ¿'dónde está la bolita'?