Lewy se fue antes de hora y Joao Félix entró más tarde que nunca

Los minutos finales del Girona-Barça estuvieron marcados por la euforia local, el desastre colectivo azulgrana y por algunos detalles dignos de personalizar. Además del cabreo monumental de Xavi en la banda, en Montilivi se repitieron algunos gestos que empiezan a ser más que relevantes si tenemos en cuenta que nos encontramos en la recta final de la temporada. Por ejemplo, los cambios adoptados por el técnico egarense en los minutos finales.

Además de los cambios habituales alrededor de la hora de partido, que en la mayoría de ocasiones afectan al centro del campo, Xavi recurrió al banquillo hasta los instantes finales del duelo ante el Girona. Una vez más, casi que podríamos decir que ha dejado de ser anecdotario, Lewandowski tuvo que emprender el camino del banquillo antes del tiempo reglamentario. El polaco, como el resto de sus compañeros, no es que estuviera realizando un partido notable, más bien al contrario, pero sí se encuentra en plena batalla por el pichichi y sus registros goleadores en las últimas semanas han sido notables.

Xavi se mostró inflexible: otro partido lamentable a nivel colectivo del Barça... y Lewandowski fuera del terreno de juego 10 minutos antes del tiempo reglamentario. Dicho sea de paso, el polaco se fue con rostro serio. Al finalizar el encuentro, las imágenes sí recogieron a un Lewandowski moviendo significativamente la cabeza en señal de negación tras la clamorosa derrota del equipo.

Joao Félix no levanta cabeza

Si lo de Lewy invita a reflexionar sobre lo que espera Xavi del killer polaco, todo lo referente a Joao Félix aún sugiere medidas más drásticas del técnico en cuanto a su proyecto deportivo de futuro. En Montilivi, en un choque trascendental, no es que el portugués saliera en un momento delicado, justo cuando el Girona peleaba la remontada y el Barça necesitara un revulsivo ofensivo. Nada de eso. Joao Félix fue reclamado para saltar al terreno de juego en el minuto 82.

Joao Félix entró cuando la derrota estaba más que cantada. Es cierto que aún restaban minutos de tiempo reglamentario y se intuía un período adicional generoso, pero la imagen del equipo ya era la de un bloque que había bajado los brazos. Como era más que previsible, aportación casi nula. Un par de detalles y una falta. Simplemente testimonial.

También es relevante destacar que Joao Félix no esbozó ni una mala cara ni algún gesto que invitara a alimentar algún tipo de controversia.

El entorno de Vitor Roque se enciende

Lewy y Joao Félix seguro que no salieron satisfechos del partido, pero guardaron la compostura al menos a nivel mediático. No puede decirse lo mismo en el caso de Vitor Roque. El brasileño no jugó un minuto, eso tampoco es noticia, pero sí la respuesta de su esposa que dejó constancia de morderse la lengua ante la falta de minutos del delantero. Todo apunta a que el tramo final de la temporada va a estar cargado de cierta tensión.