El nuevo rol de Gavi en el Barça reaviva el interés de varios equipos

Chelsea y PSG siempre han estado atentos por si hubiera opción de firmarle El jugador está convencido de que acabará jugando a pesar de la competencia

Xavi Hernández parece que tiene claro el dibujo con cuatro centrocampistas, pero en esta ecuación Gavi por ahora no entra en el rol de titular. Pedri, De Jong y Gundogan parten con ventaja y el equipo necesita el anclaje de Oriol Romeu en los grandes partidos. Gavi va a perder minutos y eso ha hecho reavivar el interés del algunos equipos, en especial Chelsea y PSG, que si tuvieran alguna oportunidad firmarían al canterano blaugrana.

Gavi comenzó la pretemporada con lesión y eso le ha lastrado en minutos, pero la realidad es que puede tener menos participación en el once si no hay lesiones y sanciones. Gavi sí que tendrá minutos y, sobre todo, en los partidos de casa va a jugar. De hecho, esta semana es probable que o Gundogan o De Jong estén por delante de la defensa y el canterano pueda salir en el once. En los partidos de máximo nivel ya será otra cosa.

La irrupción de Gavi fue descomunal. El canterano aprovechó muy bien su oportunidad, pero este curso se han firmado jugadores para ser titulares en el centro y eso no le ha pasado desapercibido. En Getafe ya jugó poco y habrá que ver como evoluciona la temporada.

En todo caso, Gavi solo tiene en la cabeza al Barça.Si hubiera querido irse, no hubiese renovado perdiendo dinero. Y es que el canterano tuvo oportunidades encima de la mesa pero no quiso escuchar a nadie. Su único deseo es triunfar en el Barça, aunque en el futuro puede pasar de todo dependiendo de la importancia que tenga en el equipo.

Durante el verano, clubs como Chelsea o PSG se han acercado a su entorno sin tener posibilidad alguna de ficharle. Ni el chico ni el Barça querían negociar, pero el interés sigue ahí. El club inglés está reventando el mercado y el PSG tiene cash y a un Luis Enrique que siempre ha apostado por el futbolista. El Barça sabe que tiene un activo de muchos quilates y deberán gestionar las suplencias de Gavi porque él quiere jugar siempre sí o sí.