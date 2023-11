Los nombres propios de la rueda de prensa de Xavi

El egarense asegura que Pedri está a tope y que Frenkie de Jong regresará tras el parón Espera mucho de los experimentados como Lewandowski, pero también de los más jóvenes, como Lamine Yamal Barcelona - Alavés: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Xavi Hernández ha comparecido en una de sus ruedas de prensa más complicadas tras el bajón de juego experimentado por el conjunto azulgrana en los dos últimos partidos. El entrenador del FC Barcelona ha identificado el problema como "futbolístico", ha asumido que es su responsabilidad, y se ha referido a varios nombres propios.

Frenkie, tras el parón, y Pedri, a tope

Xavi Hernández puso fecha al regreso de Frenkie de Jong. Será tras un parón liguero que le vendrá muy bien al centrocampista neerlandés para terminar de recuperarse y estar a tope para todo lo que vendrá. Lo primero, el duelo contra el Rayo Vallecano del próximo 25 de noviembre (14.00 horas), en el que tendrá, a buen seguro, sus primeros minutos. En la rueda de prensa, el técnico así lo confirmó: "Frenkie estará para el día del rayo Vallecano". Corto y claro para el regreso de un futbolista que significará oxígeno para el Barça.

El mismo que ya ha empezado a aportar Pedri, que hasta ahora ha tenido fases de media hora en los que no ha acompañado el momento del equipo azulgrana. Pero, a juicio de Xavi, "Pedri está al cien por cien" y a buen seguro que se irá notando en los próximos partidos. El de Tegueste apunta a titular contra el Alavés, un enfrentamiento que el Barça tiene que ganar sí o sí para escapar del bache y tener un parón de selecciones tranquilo.

Lamine marca las diferencias

En el momento en el que Lamine irrumpió con una fuerza inusitada, el debate fue si había que proteger al joven futbolista, de solo 16 años y todavía no completamente formado físicamente. Y Xavi así lo hizo, pero entrando desde el banquillo ha mostrado cosas diferentes y por qué no haberse ganado la titularidad. Xavi admitió que el de Mataró "será importante juegue lo que juegue, ya sean 30, 60 o los 90 minutos. Lo utilizaremos. Marca diferencias a pesar de su edad", reconoció Xavi sobre un jugador desequilibrante, de nuevo convocado con la selección y que podría tener mayor participación.

Quien no ha entrado con la Roja es otro joven, Alejandro Balde, que ha bajado algo sus prestaciones. Pero Xavi no se alarma: "Lo valoro mucho. Hace un gran trabajo tanto en defensa como en ataque y seguro que va a dar muchas asistencias. Que no vaya a la selección es una pregunta para el seleccionador", matizó el entrenador, aunque a buen seguro que le irá bien el parón.

Lewy, víctima del mal juego

No está siendo el mejor arranque de temporada para Robert Lewandowski, que ha visto reducida de manera alarmante su capacidad goleadora. Para Xavi, es la consecuencia del mal momento futbolístico del equipo, que no encuentra a su artillero. "Lewandowski está al cien por cien, lo que pasa es que acusa no estar bien posicionados. No lo hemos nutrido de balones y este es el problema. Debe participar más, es un tema de posicionamiento", explicó el mister azulgrana.

Otro jugador experimentado, y en este caso capitán, es Marc-André Ter Stegen, que siempre analiza muy bien el fútbol y también suele detectar los problemas. Xavi Hernández le da todo el reconocimiento a sus análisis. "Es uno de los capitanes y sabe perfectamente sobre la exigencia de este club. Creo que hay muchos partidos que los teníamos dominados y por errores nuestros no los hemos sabido sacar adelante. Es momento de reaccionar, por mi parte y por parte de los jugadores", admite su entrenador.