El motivo que hizo cambiar de opinión a Dembélé y dejar el Barça

Ousmane Dembélé estaba seguro de seguir vistiendo la camiseta del Barça y así se lo comunicó personalmente a Xavi en su momento. Sin embargo, el extremo acabó variando sus planes y aceptando la oferta del PSG para unirse al proyecto del conjunto parisino. El futbolista, en una entrevista concedida a 'L'Equipe', explica los motivos de su decisión.

"Efectivamente, dije que me quedaría en el Barcelona, pero tras mantener contactos con el PSG me convencí de que debía salir", asegura Ousmane, que no se arrepiente del cambio: "Kylian no intentó convencerme, vine a parís porque me encanta el club, es un club francés y lo amo. Vengo de Évreux, no muy lejos de aquí. Aquí todo el mundo habla del Paris Saint-Germain". En ese sentido, añade que "estaba escrito que algún día ficharía por este club".

De hecho, confiesa que gran parte de su entorno deseaba que diera el paso: "Tengo muchos amigos, simpatizantes del club, que siempre me intentaron convencer para venir. ¿Si fue fácil escoger después de mis mejores meses en el Barcelona? Quería fichar por el PSG".

Asume que debe mejorar

Dembélé, feliz por el cambio de club y por jugar en Francia, no está ofreciendo su mejor versión en sus primeros meses, aunque tiene claro que lo mejor está por llegar: "No juzgo mis actuaciones por los goles que marco. Puedes marcar un gol y jugar mal un partido y puedes no marcar y haber sido muy bueno".

Pese a ello, lanza un mensaje de optimismo: "Mejoraré mis estadísticas. Duermo muy bien por las noches y siempre confío en mi mismo. Incluso cuando no sale bien, vuelvo a intentarlo".

Ousmane también habla sobre la relación entre el PSG y la Champions, que para el club, asegura el jugador, no es ninguna obsesión: "No estamos obsesionados, no es el objetivo principal del club. Antes de venir aquí pensaba que solo se hablaba de la Champions, pero en el club no solo estamos centrados en esto".