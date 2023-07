Dembélé: compromiso total con el Barça

El extremo francés, pese al interés del PSG adelantado por el diario 'AS', no tiene ninguna intención de cambiar de aires este verano Es feliz en el proyecto de Xavi Hernández y está muy ilusionado antes de empezar su séptima temporada con la camiseta azulgrana

El divorcio entre el PSG y Kylian Mbappé es total. El club francés ya ha puesto en marcha la maquinaria para traspasar a su estrella este verano con el objetivo de recuperar un porcentaje de la desorbitada inversión que ha realizado en él desde 2017. En el Parque de los Príncipes no quieren perder sin coste de traspaso a uno de los mejores futbolistas del planeta y es por ello que ya han iniciado su ‘ofensiva’. De momento, el futbolista insiste en su voluntad de cumplir su contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Mientras mantiene el pulso con Mbappé, la dirección deportiva del club parisino trabaja paralelamente en su posible sustituto. Nasser Al-Khelaïfi tiene muy claro que el incipiente proyecto de Luis Enrique no puede perder a uno de sus líderes sin que llegue un reemplazo y el diario ‘AS’ ha informado este viernes que Ousmane Dembélé es uno de los jugadores que más gusta en la capital francesa. En los próximos días expirará la cláusula de salida de 50 millones del extremo del Barça (ascenderá a los 100 ‘kilos’), pero eso no será ningún problema para el PSG.

Después de la publicación de esta información, que no expone en ningún momento que se hayan producido contactos, el entorno de Dembélé es muy contundente. El compromiso del galo con el FC Barcelona es total y absoluto. Aunque su contrato expira al final de la temporada 2023/24, el atacante es muy feliz en la Ciudad Condal y, tal como ha reconocido públicamente, no tiene ninguna intención de cambiar de aires. Está muy satisfecho con el rol en la plantilla que le ha concedido Xavi Hernández, el entrenador que le ha ayudado a lucir su mejor versión en el Camp Nou, y no va a dejarse seducir por cantos de sirena.

Ilusionado y ambicioso

La postura de Ousmane, insistimos, es categórica. Tal como hizo caso omiso del interés del Al-Nassr saudí, que estaba dispuesto a ponerle sobre la mesa un contrato faraónico, no tendrá ningún problema en decir ‘no’ al PSG si en algún momento da un paso adelante para intentar acometer su fichaje. Está muy ilusionado antes de empezar su séptima temporada en el Barça y, tras levantar la Liga 2022/23, tiene el deseo de continuar ganando títulos importantes como azulgrana. Otra cosa sería que el club catalán, en una situación económica muy delicada, necesitara traspasarlo, pero en estos momentos este escenario es muy improbable.

Cabe recordar que, el mismo día de su presentación como entrenador culé, Xavi Hernández manifestó públicamente su fe ciega en Dembélé. “Puede ser el mejor del mundo en su posición”, llegó a decir en lo que fue una declaración de intenciones que ha derivado en una apuesta absoluta en el francés. El ‘mosquito’ ha sido fundamental para el técnico del Barça desde el primer día y ninguna de las partes, al menos de momento, se plantea una salida en el corto plazo.