Las disculpas del Mono Burgos por su comentario hacia Lamine Yamal

El FC Barcelona superó al Paris Saint-Germain en la ida de los cuartos de final de la Champions League con un gran partido del equipo de Xavi Hernández. Aunque al final del partido sorprendió que ninguno de los dos conjuntos salieron a hablar con Movistar +, televisión que tiene los derechos de la competición en España. El motivo según explicó Ricardo Sierra en directo, fue un comentario desafortunado de 'el Mono' Burgos hacia Lamine Yamal.

El que fuera segundo entrenador del 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid comentó: "Si no le va bien termina en un semáforo", mientras el futbolista azulgrana estaba haciendo toques en el calentamiento del encuentro europeo. Comentario que no gustó nada al FC Barcelona. Justo después del encuentro, el propio Burgos se disculpó en directo, y esta mañana lo hizo Movistar + en un comunicado.

'El Mono' Burgos ha sacado esta mañana en su cuenta de Instagram un comunicado disculpándose. "No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social".

El actual colaborador de Movistar argumenta que siempre ha defendido a los jugadores jóvenes y que en ninguno momento quiso atacar al extremo culé: "Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario.".