¡Milagro Lewandowski!

Sin infiltrarse, el polaco quiere entrar en la lista del Clásico pese a no estar del todo recuperado La decisión final se tomará mañana pero en el club son optimistas con que pueda estar en el banquillo

Robert Lewandowski está a un solo paso de completar un pequeño milagro. El delantero polaco todavía no está del todo recuperado de su esguince de grado II en el tobillo pero aún así está dispuesto a hacer un esfuerzo para ayudar al Barça en el Clásico de este sábado.

Las sensaciones del ariete en las últimas 48 horas se han catapultado y este viernes se tomará una decisión final. Sin embargo, desde el club azulgrana creen que, si no hay una regresión, 'Lewy' pedirá este viernes formar parte de la lista de convocados. El ex del Bayern se probará mañana a una intensidad algo mayor. Si su tobillo responde mínimamente, todo indica que se sentará en el banquillo ante el elenco de Ancelotti, algo inesperado teniendo en cuenta los plazos previstos de su recuperción.

Desde el club azulgrana admiten que el polaco no está al cien por cien, pero su tipo de juego le permite intentar ser de ayuda pese a estar sin el 'chip' competitivo tras su baja en las últimas semanas. La idea es que Robert pudiera estar en el banquillo y participar solo en caso de máxima urgencia para el equipo que dirige Xavi Hernández. Es decir, no hay que descartar que el atacante pueda vestirse de corto pero finalmente no disponga de minutos.

Raphinha, con serias opciones; Frenkie no

Por otra parte, infiltrarse no es una opción real, pues el jugador estaría más por la labor de evitar una práctica que podría resultar perjudicial. Tampoco lo hará Frenkie de Jong, que pese a mejorar en su recuperación no llega a tiempo para la cita.

Con quien sí se puede ser optimista es respecto a Raphinha. El brasileño está recuperado y Xavi piensa en él como una carta de cara a la segunda mitad. El extremo deberá mañana viernes ratificar sus buenas sensaciones pero en su caso sí hay sólido optimismo con que esté en la lista.