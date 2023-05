Messi, distinguido con el premio Laureus

El futbolista argentino ha ganado el Laureus World Sportsman of the Year Award También ha recogido el premio Laureus World Team of the Year Award en nombre de la selección masculina de fútbol de Argentina

Leo Messi ha sido distinguido este lunes con el premio Laureus World Sportsman of the Year Award, galardón que reconoce al mejor deportista del año. El delantero argentino del PSG, de esta forma, ha conseguido un doblete histórico por ganarlo también en la edición de 2020.

Messi ha subido al escenario por partida doble: para recibir el Laureus World Team of the Year Award en nombre de la selección masculina de fútbol de Argentina, y para reclamar su segundo Laureus World Sportsman of the Year Award, tras compartir ese galardón con Lewis Hamilton en 2020.

Messi ha pasado su carrera haciendo historia en el deporte y ha seguido haciéndolo esta noche, convirtiéndose en el primer atleta en ganar el Laureus World Sportsman of the Year Award y el Laureus World Team of the Year Award en el mismo año.

El futbolista, de 35 años, todavía no ha anunciado en qué equipo seguirá su carrera después de finalizar el contrato que lo ata al PSG hasta el 30 de junio de 2023. Su futuro podría estar en el fútbol de Arabia Saudí o en el FC Barcelona.

Messi dejó la entidad azulgrana en el verano de 2021 para fichar por el PSG. En las filas barcelonista, donde jugó desde 2004 a 2021, disputó 778 partidos oficiales y convirtió 672 goles, además de dar 269 asistencias.