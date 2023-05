La razón por la que Xavi quiere a Messi

Es inevitable que surjan discrepancias sobre el regreso de Messi al Barça. Discrepancias futbolísticas, básicamente, que las razones sentimentales están fuera de toda duda.

Es de sentido común que todos los barcelonistas e incluso la gran mayoría de aficionados deseen que el mejor jugador de todos los tiempos tenga una despedida acorde con lo que es y ha sido su historia en el club de su vida, el FC Barcelona. Una salida, digamos, natural, vistiendo la camiseta azulgrana y despidiéndose de los aficionados desde el terreno de juego, en plena competición, no de forma abrupta y traumática, como sucedió. Pero en cuanto a que el actual Barça necesite su aportación hay distintos puntos de vista. Leo regresaría con 36 años y, lógicamente, su condiciones no sería las mismas que le recuerdan los barcelonistas. Su talento sigue siendo el mismo, pero su velocidad y resistencia, es ley de vida, han menguado. En este sentido, hay quien piensa, y tiene todo el derecho a hacerlo, que su inclusión en el equipo que ha armado Xavi podría ser más complicada de lo que parece.

PASE DE GOL

Hay que poner pros y contras en la balanza. En un platillo, talento, pase, visión de la jugada, disparo, balones parados... En el otro, físico, básicamente. Un debate que podría eternizarse, así que nada mejor que acudir al entrenador que tendría que decidir y que sabe mejor que nadie si Messi sumaría o restaría en su equipo. ¿Qué piensa Xavi sobre el particular? Pues Xavi no tiene dudas. Como entrenador, quiere a Messi, a este Messi, para que el equipo tenga más último pase, para que a Lewandowski le lleguen más balones de gol, para que Pedri no esté solo en la creación de juego, especialmente en el último tercio del campo. No es casualidad que el Barça haya ganado tantos partidos por 1-0 y que cuando Pedri ha caído lesionado se hayan multiplicado los problemas en este sentido. Falta capacidad para filtrar asistencias de gol definitivas. Messi, aun con 36 años, es la mejor solución que hay en el mercado. Gratis y con sus cualidades técnicas, que son privilegiadas, intactas. Estas son las razones de Xavi.