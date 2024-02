Mendes quiere más: otra joya de la cantera del Barça, en el punto de mira

Jorge Mendes quiere más y más. El superagente portugués no cesa en su empeño de reforzar su enorme cartera de jugadores con todas aquellas promesas que sobresalgan en las mejores canteras del mundo. Y no cabe duda que la del Barça destaca con luz propia. Si hace unos días se daba a conocer su intención de firmar a Héctor Fort, en las últimas horas SPORT ha confirmado que Gestifute ha lanzado sus redes sobre otra de las joyas de la cantera culé.

Mendes y su extenso equipo de colaboradores se ha especializado en los últimos meses en incorporar a jóvenes jugadores con talento que estén a un paso de cumplir los 18 años. Apenas hace unos días se confirmaba que Leny Yoro, el central con más futuro del fútbol francés, firmaba con Gestifute justo al cumplir los 18 años. Casi en paralelo, también trascendía que el agente portugués espera la respuesta de Héctor Fort para sumarse a su multinacional futbolística.

Para el agente luso, el siguiente en la lista de la cantera del Barça no es otro que Pau Prim. Se ajusta al prototipo perfecto: tiene 17 años, el día 22 cumplirá los 18, su calidad está más que contrastada ejerciendo el clásico rol de 6 en Can Barça. Inteligente en su visión y enorme solvencia en el golpeo con ambas piernas le han convertido en uno de esos futbolistas que alternan el juvenil con el filial de Rafa Márquez. Y, periódicamente, va adquiriendo ritmo de entrenamiento junto a la primera plantilla de Xavi Hernández.

Mendes debe esperar

Pero querer no es siempre es poder. Incluso para Jorge Mendes. De momento, Héctor Fort aún no ha dado respuesta a la sugerente propuesta del representante portugués. Y, en idéntica situación, se encuentra Pau Prim. El futbolista y su familia siguen analizando las numerosas ofertas que manejan para dirigir los destinos, ya que la oferta de Mendes no es la única. Se podría dar el caso que se prolongara la vinculación con Interfootball, la agencia que en la actualidad aún asesora al futbolista.

Gestifute se afianza en la cantera

A la espera de la respuesta de ambos, Jorge Mendes puede presumir de su amplia nómina de jugadores del Barça. Además de los cedidos Cancelo y Joao Félix, Ansu Fati, Balde, Lamine Yamal y Guille Fernández abanderan las diferentes generaciones de enorme talento que ha surgido del fútbol base azulgrana