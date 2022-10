Mateu prepara las renovaciones para enero

El club tomará decisiones para atar a jugadores que acaban contrato Bellerín, Sergi Roberto y Memphis finalizan su vínculo en junio y parece que su futuro está en el aire

El año pasado por estas fechas, el director de fútbol estaba ya cerrando las renovaciones de Pedri y Ansu Fati, dos futbolistas considerados estratégicos para el futuro del club blaugrana. En enero le tocó el turno a Araujo y se avanzó con Gavi. Diciembre fue el mes elegido para concretar los primeros acuerdos, pero las cosas se van a dilatar más este año.

Hay cinco jugadores que acaban contrato y todo indica que solo dos de ellos tienen serias opciones de continuar: Marcos Alonso e Iñaki Peña. El primero gusta muchísimo a los técnicos por su polivalencia. Si no pasa nada extraño, el lateral zurdo renovará por dos años y las condiciones están prácticamente pactadas desde el verano cuando llegó del Chelsea ajustándose mucho la ficha. Con Iñaki Peña, el club blaugrana no prevé problemas para su continuidad.

A partir de ahí, el Barça deberá comenzar a tomar decisiones. Bellerín, Sergi Roberto y Memphis finalizan su vínculo en junio y parece que su futuro está en el aire. A Memphis ya le intentaron dar salida en verano, pero acabó quedándose tras no llegar a un acuerdo con la Juventus. Después del Mundial se hablará con él, pero sus pretensiones no casan con lo que le podría ofrecer el Barça. Con Bellerín no se ha hablado nada porque prácticamente no ha jugado. Mucho deberían cambiar las cosas para que tuviese el protagonismo suficiente para continuar. Y con Sergi Roberto, quizás, sí que se dará ya por acabado su ciclo como blaugrana. El canterano se quedó por expreso deseo de Xavi y está jugando mucho, pero la idea del Barça es firmar un lateral diestro titular de una vez por todas y Roberto no tendría sitio. En este caso no hay nada decidido.

Aparte de esas decisiones/negociaciones, Mateu Alemany quiere completar si se puede la ampliación de dos jugadores que acaban contrato en el 2024. Uno de ellos es Álex Balde, con quien ya se está hablando a través de su agente, Jorge Mendes, y el otro es Dembélé.

Con el francés no se quiere iniciar un culebrón estéril como el de los últimos meses. Se le ofrecerá continuidad, pero en el caso de que rechace, no sería nada extraño que el club se viese obligado a ponerle en el mercado a sabiendas de que el extremo podría volver a hacer oídos sordos.

Mateu Alemany sabe que se viene un mercado de enero activo. Con salidas obligadas y la idea de invertir en un mediocentro de nivel que vaya supliendo a Busquets. Hay dinero para hacer la inversión y esperan acertar. Si todo va rodado, el área de fútbol encarará de inmediato las renovaciones sabiendo que se necesita una nueva vuelta de tuerca al proyecto. Se vienen semanas de decisiones muy importantes.