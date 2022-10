Lewandowski gana el Trofeo Müller como máximo goleador

“Vine en el momento adecuado. También estoy feliz por estar en Barcelona. Creo que he llegado en el momento adecuado al club", ha asegurado el polaco Es la primera vez que la UEFA entrega este premio; Lewy marcó 57 goles con su club el curso pasado y con la selección polaca.

Quién mejor para levantar un primer trofeo con el nombre de Gerd el ‘Torpedo’ Müller que un goleador insaciable y voraz como Robert Lewandowski. De leyenda del Bayern a leyenda del Bayern. En la gala del Balón de Oro (un evento que, por cierto, le debe el premio gordo), el polaco ha sido uno de los protagonistas. No es para menos. Marcó 57 goles con su club el curso pasado y con la selección polaca.

Nadie fue capaz de superar esas cifras de órdago. Acompañado de su inseparable esposa, Anna Lewandowska (impolutos) hacía aparición junto a la expedición azulgrana. El atacante ha viajado a París, donde se ha celebrado la Gala del Balón de Oro 2021, junto con Laporta, Gavi, Alexia Putellas, Oshoala, Rolfö y Bronze.

Este año Lewandowski ha quedado en segunda posición en la lucha por el Balón de Oro, por detrás de Karim Benzema. No pudo ganar el trofeo en 2020, suspendido por la pandemia, cuando era el máximo favorito. Y al año siguiente Messi se lo 'arrebató.

MENSAJE ESPECIAL AL BARÇA

Viajaba a París Lewy sabiendo que iba a subir sí o sí a recoger su entorchado. En su caso era matemática pura. Ejemplo a sus 34 años, insaciable, ha expresado su sentir ante otro crack como Drogba: “Estoy muy orgulloso por el nombre que lleva este trofeo. Gerd fue siempre una enorme inspiración para mí y siempre quise acercarme a él”. “Quiero agradecer a mis antiguos compañeros y a los actuales. Solo corriendo y desmarcándome no puedo hacer 41 goles en Liga. Son clave”, ha dicho. Y un guiño al Barça: “Vine en el momento adecuado. También estoy feliz por estar en Barcelona. Creo que he llegado en el momento adecuado al club. Si seguimos trabajando duro podemos conseguir grandes cosas. Es un nuevo capítulo y me siento bien, el equipo tiene un gran potencial”.