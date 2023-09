Marcos Alonso, en la 'pole' para rotar la zaga ante el Celta

El lateral podría entrar por Balde en el carril zurdo Con Íñigo se irá con calma y en principio aún deberá esperar su primera titularidad

El calendario no da tregua y la idea del cuerpo técnico es clara: todos los jugadores deben tener ritmo de competición. Es decir, en mayor o menor medida, todos entrarán en las rotaciones. En la primera semana del curso con tres partidos, todo indica que el Barça saldrá ante el Celta con varios cambios en el once inicial. En la zaga, Marcos Alonso espera su momento y ocupa la 'pole' para colarse en el once.

En el Barça tienen claro que el fondo de armario es básico. Hay que vigilar las cargas para minimizar el riesgo de lesiones y lograr también que jugadores en principio con menos protagonismo estén rodados. Es decir, que el decalaje de ritmo no sea tan grande como para que el nivel del equipo baje cuando se hagan rotaciones.

Tras dos partidos casi completos en tres días, Alejandro Balde podría iniciar en el banquillo contra el Celta. El joven lateral, que acaba de renovar hasta 2028, es el titular indiscutible en la izquierda y encaja que pueda descansar este sábado. Y más teniendo en cuenta que la siguiente semana volverá a ser de tres encuentros -hay jornada intersemanal en Mallorca-.

El ex del Chelsea espera su momento

Así las cosas, Marcos Alonso tiene muchos números de ocupar el carril zurdo. El lateral madrileño no jugó ni un minuto ante el Amberes y llega fresco al envite. De hecho, Alonso solo ha participado en dos partidos en lo que va de curso: 90' en Villarreal y 15' frente al Betis.

Otro que se quedó sin jugar en el estreno en Champions fue Íñigo Martínez. Sobre el papel, para el ex del Athletic aún es pronto para iniciar como titular. La idea con el zaguero es que su entrada sea progresiva, por lo que resulta más lógico imaginarle con minutos en la segunda mitad ante el cuadro celeste. Hay que recordar que el experimentado central únicamente acumula 16 minutos de juego -1' ante Osasuna y 15' ante el Betis- en los últimos cinco meses.

Tampoco hay que descartar la hipótesis de que Sergi Roberto entre en el carril derecho y Cancelo pase a la izquierda, aunque dicha alternativa parece menos probable, pues el luso se cargaría mucho de minutos en pocos días tras no haber jugado ni un solo partido en todo el mes de agosto.