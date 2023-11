Marcelo desvela la estrategia anti-Messi del Real Madrid

Messi participó en un total de 45 clásicos con 26 goles El excapitán del Madrid ha recordado los duelos con el argentino

La trayectoria de Leo Messi contra el Real Madrid con la camiseta del FC Barcelona es un capítulo inolvidable en la memoria del aficionado culé. Los duelos del Barça de Messi contra el máximo rival fueron una época de emociones, momentos épicos y récords que han dejado una marca imborrable en la historia del fútbol.

A lo largo de su carrera con el FC Barcelona, Messi participó en un total de 45 partidos contra el Real Madrid, incluyendo La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Liga de Campeones de la UEFA.

Durante estos enfrentamientos, Messi dejó su huella con una impresionante cantidad de 26 goles. Estas estadísticas no solo subrayan su consistencia como goleador en los Clásicos, sino también su capacidad para ser un factor determinante en los momentos cruciales. Cada gol de Messi no solo representó una contribución vital para el Barça sino que también consolidó su estatus como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, si no el mejor.

Recordando sus duelos ante el argentino, el excapitán del Real Madrid, el brasileño Marcelo, ha hablado para el programa 'Charla Podcast' en una charla en la que ha desvelado la estrategia del club blanco cada vez que se enfrentaban al '10' blaugrana.

Según Marcelo, en el vestuario del Madrid tenían orden de no hablar con Messi, y este es el motivo: "Messi no hablaba durante los partidos y yo trataba de no hablarle porque él era callado. Siempre decíamos que debíamos dejarlo así, porque si decidías obstruirlo, lo provocarías y luego se enfadaría, y si estaba enfadado, se volvía cada vez más difícil de manejar."