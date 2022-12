El lugar de Araujo para desconectar del fuego cruzado Barça-Uruguay

Tras pasar por la Ciutat Esportiva, el staff y el club creyeron conveniente que el central se tomara unos días libres tras toda la tensión acumulada con su selección El uruguayo ha viajado a su país y pasará unos días en Punta del Este, un destino vacacional de playa mítico tanto para charrúas como para argentinos

Ronald Araujo lleva muchas semanas acumulando un estado de tensión y estrés permanente. El tira y afloja entre el FC Barcelona y Uruguay ha cogido al jugador en un fuego cruzado que le ha afectado anímicamente. Durante el parón de selecciones de finales de septiembre el central se lesionó en la primera acción de un duelo intrascendente ante Irán. Los peores presagios se cumplieron y las pruebas indicaron que la lesión dejaría KO al charrúa durante 3-4 meses. El Mundial de Qatar, casi una quimera.

Pero la voluntad férrea del futbolista, el trabajar de sol a sol y la insistencia de AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) hicieron que Ronald figurara en la lista de convocados del seleccionador Diego Alonso para participar en la Copa del Mundo. Antes, Barça y Uruguay sentaron las bases y pactaron una serie de condicionantes para que no se precipitara el regreso del defensa y tuviera el asunto consecuencias catastróficas. Pero con el paso de los partidos y la 'necesidad' de la selección charrúa, que no fue capaz de ganar ninguno de sus dos primeros compromisos, abrieron un melón.

INTERCAMBIO DE 'OPINIONES'

El Barça denunció que se estaba forzando al jugador para que estuviera en la tercera fecha ante Ghana. Que estaba haciendo ejercicios en los entrenamientos de fases que no tocaban. La AUF emitió un comunicado y el seleccionador Diego Alonso comentó también al respecto de la situación del jugador de Rivera. Finalmente, se impuso la cordura y Araujo no jugó ante el combinado africano. Y el debate se cerraba forzosamente al quedar eliminada la celeste. "Apuré para estar bien y llegar a los siguientes partidos, pero lamentablemente no se dio", ha comentado el zaguero.

El Barça respiraba 'tranquilo' y Ronald no había podido cumplir su sueño de debutar en un Mundial con su selección. Pero sí había formado parte de la expedición. Nada más regresar a Barcelona, el central pasó por la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Visitó a Xavi y a los pocos compañeros que habían reanudado los entrenamientos. Chequeo con fisios y médicos. Y luego supimos que el club le daba varios días de descanso. Como al resto de mundialistas, vaya.

PLAYA Y SOL...CON VISTAS A LA SUPERCOPA

Y Araujo ha puesto rumbo a Uruguay. Allí pasará unos días junto a los suyos para aislarse y desconectar de todo el ruido que se ha generado a su alrededor estas semanas. Y concretamente lo hará en una de las mecas vacacionales por excelencia de esa parte de Suramérica. Punta del Este. Ronald pasará unos días de playa y calor antes de regresar al frío europeo. Parece complicado que esté listo para el derbi ante el Espanyol del día 31. Pero se le espera ya para la Supercopa en Arabia Saudí.