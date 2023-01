¡OFICIAL! Bellerín ficha por el Sporting CP

El lateral español abandona el Fútbol Club Barcelona tras disputar solo 7 partidos oficiales Bellerín llega como relevo de Pedro Porro, que se va al Tottenham

El hasta ahora lateral derecho del Fútbol Club Barcelona se va al Sporting CP para reforzar el lateral derecho tras la salida de Pedro Porro al Tottenham. Héctor Bellerín, que solo ha disputado siete partidos oficiales con el Barça tras firmar a coste cero en verano, no consiguió entrar en los planes de Xavi y deja el club más pronto de lo previsto.

Héctor Bellerín firma hasta final de temporada por el conjunto portugués, con lo cual quedará libre en junio para decidir su futuro. La entidad lisboeta pagará una cantidad económica muy baja al Barça por el traspaso, aunque superior a lo esperado.

Solo siete partidos oficiales en el Barça

El lateral de Badalona llegó a Can Barça en el pasado mercado de fichajes. Procedente del Arsenal, firmó como agente libre pero no logró hacerse un hueco en el carril derecho azulgrana y Xavi no llegó a contar con él.

Bellerín pone rumbo a Portugal tras disputar solo siete partidos oficiales con el Barça en los que ha jugado 494 minutos en total. Concretamente, ha participado en tres partidos de LaLiga, dos de Champions League y otros dos de Copa del Rey.

La salida de Pedro Porro al Tottenham, clave para activar la operación

En muchas ocasiones, el técnico egarense ha preferido apostar por Ronald Araujo o Jules Koundé para cubrir el lateral derecho. Sin minutos en el Barça y tras la salida de Pedro Porro al Tottenham a cambio de 45 millones de euros, el Sporting CP ha decidido apostar por Bellerín para relevar al futbolista de Badajoz.